Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.3 342 оценки

Ubisoft привлекла к разработке Assassin's Creed Mirage до 500 человек

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Gruz_
Новости

Assassin's Creed Mirage - главная ставка Ubisoft на 2023 год, обещающая возвращение к корням франшизы, внедрение новых функций и продолжение основной линии серии. Неудивительно, что игра активно обсуждалась на Ubisoft Forward, трансляции компании, в этот понедельник, где было показано несколько еще не показанных геймплейных эпизодов.

Руководит разработкой Assassin's Creed Mirage студия Ubisoft Bordeaux, которая базируется во Франции и насчитывает 420 разработчиков. Коллектив в основном известен по игре Wrath of the Druids, дополнению к Assassin's Creed Valhalla, считающемуся самым большим дополнением во всей франшизе, а также по таким играм, как Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Breakpoint и Rainbow Six Extraction.

Однако Mirage настолько амбициозна, что из-за нее пришлось выделить еще немало дополнительных "рук" компании. Под руководством Бордо в работе над игрой также участвуют команды из 11 других студий Ubisoft, в результате чего общее число разработчиков проекта достигло 500 человек.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Телетузик

"Однако Mirage настолько амбициозна, что из-за нее пришлось выделить еще немало дополнительных "рук" компании." ???

Ну это можно трактовать и так, что новый коллектив разрабов, который до этого имел дело только с разработкой дополнения к Вальгале, просто не справился, и пришлось в срочном порядке подключать другие студии, чтоб спасти положение.

Мне честно говоря сложно поверить, что Юбейсофт отклонится от своих традиций и сделает что-то отличное от того, что они делали ранее. Если что, Асасин 1 считаю лучшей игрой серии.

4
Merelone

Да-да, кормите нас этой прелестной информацией, так и чешутся руки купить этот "шедевр".

3
Trofikus

Надеюсь из них хотя бы окажутся режиссер, сненарист, ну и до кучи геймдизайнер.
Было бы неплохо.

-1
MunchkiN 616

наверно крутя будет игра раз столько человек участвовало в ее разработке. джду. у юбософт последние 10- лет крутые игры шедевры с выверенным четким геймплеем и приятной графикой в основном только были.

-1
Aellie

Количество не значит качество.

-3
mongol312

есть такой закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.

Думаю, что примерно такую цель и ставят себе Юбики)) Жаль только, что они все время путают отрицательные и положительные изменения.

1
Aellie mongol312

Я когда-то заставила себя просмотреть все титры RDR2 - там, кстати, есть и индийские аутсорсеры - но в юбисофстовском конвейере уже давно нет ничего талантливого. Закончилось.

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