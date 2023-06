Ubisoft привлекла к разработке Assassin's Creed Mirage до 500 человек ©

Assassin's Creed Mirage - главная ставка Ubisoft на 2023 год, обещающая возвращение к корням франшизы, внедрение новых функций и продолжение основной линии серии. Неудивительно, что игра активно обсуждалась на Ubisoft Forward, трансляции компании, в этот понедельник, где было показано несколько еще не показанных геймплейных эпизодов.

Руководит разработкой Assassin's Creed Mirage студия Ubisoft Bordeaux, которая базируется во Франции и насчитывает 420 разработчиков. Коллектив в основном известен по игре Wrath of the Druids, дополнению к Assassin's Creed Valhalla, считающемуся самым большим дополнением во всей франшизе, а также по таким играм, как Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Breakpoint и Rainbow Six Extraction.

Однако Mirage настолько амбициозна, что из-за нее пришлось выделить еще немало дополнительных "рук" компании. Под руководством Бордо в работе над игрой также участвуют команды из 11 других студий Ubisoft, в результате чего общее число разработчиков проекта достигло 500 человек.

Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.