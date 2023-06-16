Ubisoft привлекла к разработке Assassin's Creed Mirage до 500 человек

Assassin's Creed Mirage - главная ставка Ubisoft на 2023 год, обещающая возвращение к корням франшизы, внедрение новых функций и продолжение основной линии серии. Неудивительно, что игра активно обсуждалась на Ubisoft Forward, трансляции компании, в этот понедельник, где было показано несколько еще не показанных геймплейных эпизодов.
Руководит разработкой Assassin's Creed Mirage студия Ubisoft Bordeaux, которая базируется во Франции и насчитывает 420 разработчиков. Коллектив в основном известен по игре Wrath of the Druids, дополнению к Assassin's Creed Valhalla, считающемуся самым большим дополнением во всей франшизе, а также по таким играм, как Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Breakpoint и Rainbow Six Extraction.
Однако Mirage настолько амбициозна, что из-за нее пришлось выделить еще немало дополнительных "рук" компании. Под руководством Бордо в работе над игрой также участвуют команды из 11 других студий Ubisoft, в результате чего общее число разработчиков проекта достигло 500 человек.
Assassin's Creed Mirage выйдет 12 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.
"Однако Mirage настолько амбициозна, что из-за нее пришлось выделить еще немало дополнительных "рук" компании." ???
Ну это можно трактовать и так, что новый коллектив разрабов, который до этого имел дело только с разработкой дополнения к Вальгале, просто не справился, и пришлось в срочном порядке подключать другие студии, чтоб спасти положение.
Мне честно говоря сложно поверить, что Юбейсофт отклонится от своих традиций и сделает что-то отличное от того, что они делали ранее. Если что, Асасин 1 считаю лучшей игрой серии.
Да-да, кормите нас этой прелестной информацией, так и чешутся руки купить этот "шедевр".
Надеюсь из них хотя бы окажутся режиссер, сненарист, ну и до кучи геймдизайнер.
Было бы неплохо.
наверно крутя будет игра раз столько человек участвовало в ее разработке. джду. у юбософт последние 10- лет крутые игры шедевры с выверенным четким геймплеем и приятной графикой в основном только были.
Количество не значит качество.
есть такой закон перехода количества в качество — развитие осуществляется путём накопления количественных изменений в предмете, что приводит к выходу за пределы меры и скачкообразному переходу к новому качеству.
Думаю, что примерно такую цель и ставят себе Юбики)) Жаль только, что они все время путают отрицательные и положительные изменения.
Я когда-то заставила себя просмотреть все титры RDR2 - там, кстати, есть и индийские аутсорсеры - но в юбисофстовском конвейере уже давно нет ничего талантливого. Закончилось.