Ubisoft раскрыла детали обновления 1.0.6 для Assassin's Creed Mirage, добавляющего Новую игру+

Ubisoft объявила, что обновление 1.0.6 для Assassin’s Creed Mirage выйдет сегодня. Размер этого патча варьируется в зависимости от платформы.
- Xbox Series X|S: ~4,76 ГБ
- Xbox One: ~3,33 ГБ
- PlayStation 5: ~2,03 ГБ
- PlayStation 4: ~3,05 ГБ
- ПК: ~5,03 ГБ
В обновлении 1.0.6 представлен режим «Новая игра+». Игроки получат новую награду, смогут пропустить пролог и начать прямо в Багдаде. Награда «Новая игра+» — костюм меджая Байека из Assassin’s Creed Origins. Естественно, вы также сможете сохранить все собранные навыки и снаряжение/костюмы после первого прохождения.
Патч 1.0.6 также содержит различные визуальные и графические исправления. Например, он исправляет проблемы с навигацией и взаимодействием NPC, а также порчу одежды на NPC. Он также решает многочисленные проблемы с коллизиями, улучшена анимация персонажей и устранена нежелательная анимация плавания при столкновении со стенами.
Ubisoft также внесла исправления квестов и некоторые улучшения в стабильность.
Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.
скорее бы на якорь сесть в этой гавани)))))))