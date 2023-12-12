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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.9 799 оценок

Ubisoft раскрыла детали обновления 1.0.6 для Assassin's Creed Mirage, добавляющего Новую игру+

monk70
Новости

Ubisoft объявила, что обновление 1.0.6 для Assassin’s Creed Mirage выйдет сегодня. Размер этого патча варьируется в зависимости от платформы.

  • Xbox Series X|S: ~4,76 ГБ
  • Xbox One: ~3,33 ГБ
  • PlayStation 5: ~2,03 ГБ
  • PlayStation 4: ~3,05 ГБ
  • ПК: ~5,03 ГБ

В обновлении 1.0.6 представлен режим «Новая игра+». Игроки получат новую награду, смогут пропустить пролог и начать прямо в Багдаде. Награда «Новая игра+» — костюм меджая Байека из Assassin’s Creed Origins. Естественно, вы также сможете сохранить все собранные навыки и снаряжение/костюмы после первого прохождения.

Патч 1.0.6 также содержит различные визуальные и графические исправления. Например, он исправляет проблемы с навигацией и взаимодействием NPC, а также порчу одежды на NPC. Он также решает многочисленные проблемы с коллизиями, улучшена анимация персонажей и устранена нежелательная анимация плавания при столкновении со стенами.

Ubisoft также внесла исправления квестов и некоторые улучшения в стабильность.

Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
CURiOSiTY7

скорее бы на якорь сесть в этой гавани)))))))

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