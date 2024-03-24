Ubisoft раскрыла вырезанный контент Assassin's Creed Mirage, включая обезьяну-компаньона

Assassin’s Creed Mirage была хорошо принята поклонниками франшизы за то, что она предлагает более простой подход в отличие от некоторых недавних игр серии. Подробно рассказывая фанатам о том, что игра на самом деле изначально была не чем иным, как DLC, Ubisoft рассказала о некоторых дополнительных интересных вещах, касающихся Mirage, в новом сообщении в блоге.
Когда Стефана Будона, креативного директора Mirage, спросили о конкретных функциях, которые пришлось вырезать во время разработки, он подробно объяснил, что это за элементы, сказав:
Вырезание функций нам никогда не нравилось. Но для некоторых иногда есть вполне веская причина. Обезьянка-компаньон — хороший пример: она была вырезана очень, очень рано, как концепция на бумаге, но мы вырезали ее по многим причинам. Во-первых, это очень дорого. Много анимации; нам пришлось бы делать мокап обезьяны, а средства для этого были далеко за пределами того, что мы можем сделать в Bordeaux».
Не только компаньон-обезьяна, что, безусловно, добавило бы некоторой изюминки общему игровому процессу, но и другие вещи, такие как песчаная буря и враг с собакой, также были вырезаны из Mirage в конце разработки. В случае с собаками Стефан говорит, что команда не смогла придумать, как Басим мог бы расправиться с собакой нелетальным способом, и, поскольку все в команде оказались «любителями животных», от функции легко избавились.
>не смогли придумать, как Басим мог бы расправиться с собакой нелетальным способом
также другие ассасины: массовое истребление лис, оленей, медведей, крокодилов, бегемотов и т.д., в т.ч. по квестам и ради шкур
"Любители животных". Двойные стандарты такие двойные.
"Обезьянка-компаньон"
Ну, мы поняли...
Говорите уж честно: дорожная карта для донат-магазина.
Вся игра выглядит как нечто вырезанное - повырезали из прошлых игр фишечки, и даже над сюжетом не заморачивались (всё, что мы знали в Валхалле, так и осталось, ничего нового). Да и в общем, так себе идея следить за сюжетом, если уже знаешь, чем всё закончилось.
Мне понравилась идея с джинном и концепция Нихаль (но всё это тоже не доделали), но в целом игра - просто тест, что из старых приемов зайдет новым игрокам (имхо, лично для меня она так выглядит).
Самый простой способ обращения с собакой даже чужой - погладить и дать косточку) Но для осознания этого нужен интеллект, чего точно нет у создавших данный огрызок