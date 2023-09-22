Ubisoft рассказала каким образом Assassin's Creed Mirage будет наказывать игроков за отсутствие скрытности

После путешествия на север с Assassin's Creed Valhalla популярная серия игр в открытом мире возвращается к своим ближневосточным корням в грядущей Assassin's Creed Mirage. Если жаркий климат не является достаточной мотивацией для того, чтобы оставаться в тени, Ubisoft Bordeaux сделала ставку на создание механик, способствующих скрытности. Наиболее заметной из них является система известности, основанная на системе розыска из старых игр.
В недавнем интервью Gamereactor глава отдела игрового мира и квестов Саймон Арсено (Simon Arsenault) рассказал, как новая система поощряет скрытность, наказывая за преступления и ограничивая возможности передвижения:
В игре присутствуют и механики более высокого уровня, например, система "дурной славы", в рамках которой любые противоправные действия в городе влекут за собой наказание, причем это касается не только убийств, но также и извлечения меча, нанесения ударов людям или мародерства. На улицах города вывешиваются соответствующие плакаты, и в итоге мирные жители, глядя на них, вызывают стражу, едва вы окажетесь поблизости.
Если ваш уровень известности только на первой стадии, это дает вам возможность гулять по крышам и оставаться в стороне от проблем. Но если вы продолжаете совершать противоправные действия, ваша известность будет расти, и на втором уровне у вас появятся наблюдатели на крышах. Так что ваша игровая площадка на крышах уже не так свободна. Все это делается для того, чтобы побудить вас вернуться к скрытности.
Кроме того, в интервью Саймон Арсено отметил, что Mirage, которая сохранила боевую систему из Valhalla, " слегка карает", чтобы поощрять скрытность.
В общем, как именно устроена система розыска, узнаем уже очень скоро, когда 5 октября вместе с Басимом отправимся в путешествие по Багдаду IX века.
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Никогда же такого не было и вот опять аххаах