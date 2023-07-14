Ubisoft рассказала массу интересных деталей о Assassin's Creed Mirage: паркур, Багдад, Басим и многие другие ©

После первого геймплея Assassin's Creed Mirage, показанного на прошедшем Ubisoft Forward, компания Ubisoft рассказала массу подробностей Creed Mirage, в частности, о живописном Багдаде, о самом Басиме, о второстепенных персонажах, о отличной боевке, о стелсе, о паркуре, о навыке Assassin Focus и о многом другом, что касается кастомизации, дерева навыков и прочего.

Казалось, что после такой лавины подробностей о Assassin's Creed Mirage уже ничего не будет известно до 12 октября, то есть до выхода игры. Но всего несколько часов назад Стефан Будон (креативный директор), Сара Болье (директор по повествованию) и Жан-Люк Сала (арт-директор) нашли время, чтобы рассказать о Mirage на Reddit и ответить на целый ряд вопросов. В общем, без лишних слов предлагаем вам ознакомиться с массой подробностей Assassin's Creed Mirage.