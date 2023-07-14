Ubisoft рассказала массу интересных деталей о Assassin's Creed Mirage: паркур, Багдад, Басим и многие другие

После первого геймплея Assassin's Creed Mirage, показанного на прошедшем Ubisoft Forward, компания Ubisoft рассказала массу подробностей Creed Mirage, в частности, о живописном Багдаде, о самом Басиме, о второстепенных персонажах, о отличной боевке, о стелсе, о паркуре, о навыке Assassin Focus и о многом другом, что касается кастомизации, дерева навыков и прочего.
Казалось, что после такой лавины подробностей о Assassin's Creed Mirage уже ничего не будет известно до 12 октября, то есть до выхода игры. Но всего несколько часов назад Стефан Будон (креативный директор), Сара Болье (директор по повествованию) и Жан-Люк Сала (арт-директор) нашли время, чтобы рассказать о Mirage на Reddit и ответить на целый ряд вопросов. В общем, без лишних слов предлагаем вам ознакомиться с массой подробностей Assassin's Creed Mirage.
- Поработав над Mirage в качестве DLC для Valhalla, Ubisoft в течение нескольких месяцев превратила Assassin's Creed Mirage в полностью самостоятельную игру. " Возможность поработать над городом Багдадом и персонажем Басима была слишком хороша, чтобы упустить ее, - говорит он.
- В то время город Багдад считался центром мира, в нем жили многие художники, именно поэтому было решено использовать этот город для истории. В то время в Багдад регулярно ездили халифы, поэтому мы узнаем много интересного и о том, как связаны истоки восстания с происхождением Сокрытых.
- Говоря об орле Энкиду, в рассказе мы получим ответ на вопрос, почему он является спутником Басима.
- По продолжительности сюжет будет приближен к первым играм, так что мы можем ожидать от 20 до 40 часов игры, в течение которых мы будем проходить сюжет, заниматься исследованиями и т.д.
- Что касается магазина, то здесь нас ждут сюрпризы в виде предметов ISU.
- Во всех районах Багдада будет находиться по офису ассасинов, в которых мы будем докладывать РААФикам и сможем выбирать себе следующих жертв.
- В центре сюжета - то, как Басим становится мастером ассасинов, то есть обучать других ассасинов нам пока не придется. Остается только гадать, увидим ли мы продолжение или трилогию про этого персонажа, с которым нам предстоит познакомиться уже совсем скоро.
- В игре мы встретимся с более чем десятью историческими личностями того времени, включая Али ибн Мухаммада, в котором есть большой потенциал, а также художника, о котором пока молчат, и которого мы встретим на улицах Круглого города.
- Центральной темой конфликта в сюжете действительно станет свобода.
- Басиму придется столкнуться с сильным желанием восстановить справедливость в Багдаде и своими собственными конфликтами.
- Для студии это прекрасная возможность практически с нуля создать историю Басима и отличного персонажа со сложным характером.
- Талисманы, которые нам достанутся, будут носить исключительно чисто символический смысл, при этом многие из них окажутся хорошо спрятаны по всему миру.
- По окончании игры будут показаны титры, которые, в отличие, например, от Valhalla, были необязательны для просмотра и находились во внутриигровом меню.
- Геймплей будет очень компактным и сосредоточен на истории Басима в период его пребывания в Багдаде. Следовательно, сюжет будет более важным, по сравнению с прошлыми частями, поэтому в игре появятся сюжетные ролики в настоящем времени, для придания контекста.
- По ходу исследования Багдада и его окрестностей, за пределами основного сюжета, мы столкнемся с событиями мирового масштаба. Нас ждут встречи с интересными персонажами и другие моменты повествования, не связанные с самим сюжетом.
- В дизайне масок Ордена Древних можно найти связь с истоками Assassin's Creed, что также наводит на мысль о присутствии Ордена в Вавилонскую эпоху.
- Что касается истоков серии, то в игре будут присутствовать предметы, напоминающие о прежних эпохах.
- Характер жителей и их занятия будут разными, точно так же, как и каждый район в Круглом городе. К примеру, один из них будет связан с индустрией и рабочим классом, другой - с торговлей и коммерцией, а третий - с наукой и образованием.
- Для каждого района характерны свои особенности: фабрики, Большая мечеть, тюрьма, Большой базар, узкие улочки, рынки, аптеки, лечебница (Бимаристан), Дом мудрости и многое другое.
- В сердце империи - Круглом городе, в этой части города вы увидите изысканную архитектуру, а также сады Аббасидов, правительственные учреждения, гаремы, зоопарк и дворец халифа.
- Экипировка была сознательно сделана с учетом того, что Басим будет носить ее в "реальной жизни". Можно будет менять расцветку одежды убийцы, поскольку при некоторых обстоятельствах нужно будет подбирать тот или иной цвет наряда или менять наряды, если нужно проникнуть в определенное место.
- Появится режим фотосъемки с большим количеством настроек, что позволит запечатлеть красоту Багдада и его потрясающих окрестностей.
- Над игрой трудились известные историки, пытаясь воссоздать и вернуть к жизни город, который в настоящее время утрачен.
- Багдад будет действительно очень большим. Если говорить о планировке, то она будет зависеть от района, поэтому у нас будут несколько сложных районов, например, трущобы, такие как Анбар Сити и Рабочий квартал. Другие районы будут отличаться большими проспектами, а в "Круглом городе" будет множество лабиринтов.
- Функция "История Багдада" даст нам возможность получить удовольствие от знакомства с историей, открывшейся в ходе разработки. При том, что город был разрушен в XIII веке, информации будет очень много.
- Возрождение CODEX стало реальностью.
- Басим может открыть 3 уровня для каждого из 5 доступных ему предметов. Например, дымовая шашка может быть модифицирована в "Целебный пар" чтобы восстановить Басиму здоровье.
- Также будут доступны новые виды активности, такие как контракты с карманниками и поиск блуждающих целей.
- Первый объект для убийства будет обязательным, но после этого мы сможем свободно вести расследование в отношении остальных объектов.
- Работа над древом навыков пока не завершена, однако уже известно, что открытие доступа к каждому навыку будет иметь свои особенности, кроме тех, которые связаны с использованием специальных навыков.
- Броню или экипировку нельзя будет выбросить, но ее можно будет оставить без надзора вместе с экипировкой.
- Чтобы ввести в заблуждение врагов и проникнуть в запретные зоны, мы сможем сливаться со всеми мирными жителями, за исключением детей.
- Басим будет постоянно ходить в капюшоне и не сможет снять его, пока находится в Багдаде, как это было и в случае с Альтаиром. Увидеть Басима без капюшона можно будет только в офисе или в компании его соратников по Скрытым.
- Что касается паркура, то студия сделала упор на плавность и контроль, черпая вдохновение в нескольких старых Assassin's Creed.
- Прыжки вбок, вверх и назад при лазании не будут частью паркур-системы Mirage, но студия все равно приложила немало усилий для реализации всего вышеперечисленного.
- Необходимо будет совершать убийства, чтобы заполнить счетчик для использования способности Assassin Focus, которая может быть использована опционально.
- На сегодняшний день у Ubisoft нет планов относительно DLC или грядущих релизов, связанных с Assassin's Creed Mirage.
"По окончании игры будут показаны титры, которые, в отличие, например, от Valhalla, были необязательны для просмотра и находились во внутриигровом меню."
Действительно важная деталь, спасибо
да тут целое полотно из ахерительно важных деталей, я просто читал и угарал
Ubisoft рассказала массу интересных деталей
Уже как начало анекдота..
Юбисофт надо заканчивать доить ассасина,слишком приелся,нет никакого желания играть в новую часть,что бы они там не обещали и я далеко не один такой.
а что им еще делать? новые оригинальные игры делать?:) ты представь сколько радуги придется вставить что бы игра вышла в свет но в нее играть не будут, и они это знают поэтому и клепают асасина. Но смотри, мираж думаю будет нормас, и думаю даст толчок и будут именно олдскульное делать а не как вальгалла, Лондон мне сильно понравилась! и за Эцию, остальное проходняк. Ну и ладно одиссею прошел а легенды и вальгалла как под копирку.
Мне нужен отсосин совсем,ни старого формата,ни нового,если надо будет я просто старые части перепройду,за столько лет как раз сюжет забыл.Юбикам бы просто придумать что-то хоть немного новое, с другим именем и не клонируя зельду как было в фениксе,но им будто релия не позволяет.
Смотри, новое не факт что выстрелит, в новое надо пихать радугу если понимаешь, а как с рекламой пива вот недавно и радужным типом там просрали 5 млрд баксов! а нормальную игру где ГГ например НАтан дрейк уже не сделаешь! вот они старые берут и переделывают плюс раз переделывают значит люди покупают. им бы 1-2 ремэйк. Хотя Лара крофт норм) и я за Иви Фрай играл в Лондоне тоже круто) Киберпанк с забагованностью обкакались но вроде вывезли. а представь совершенно нового Ведьмака 4, но с таким багами да их расцеловали бы)
Это невозможно. Это как если бы пчёлы против мёда. они его будут делать до посинения
Вы уж определитесь, или в чем вообще состоит вдохновение паркуром из старых игр, только в том что для него есть лвл дизайн из первых игр, который не работает с новой системой автопримагничивания?
Дымовая шашка - целебный пар …. Да что они там вообще творят
Уверен к нему 3 длс добавят. Расширят этим регион. +ивенты и обязательно радужный конь имя которого- радужек дополняет гей плэй.