Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Mirage достигла отметки в 10 миллионов игроков

В Assassin’s Creed Mirage благодаря выходу нового дополнения Valley of Memory количество игроков достигло отметки в 10 миллионов.

На этой неделе вышло обновление 1.1.0 для Assassin’s Creed Mirage, которое представляет бесплатное дополнение Valley of Memory, а также значительные улучшения игрового процесса, исправления ошибок и многое другое. В отчёте Ubisoft о доходах говорится, что Valley of Memory внесла значительный вклад в достижение новых высот AC Mirage.

Отметка в 10 миллионов игроков Assassin’s Creed Mirage была раскрыта в отчёте Ubisoft за первое полугодие 2026 финансового года. В отчёте также говорится, что первые отзывы о дополнении Valley of Memory были «очень положительными», удвоив активность игроков с момента запуска и помогая игре достичь нового рубежа в количестве игроков. Читателям следует учитывать, что 10 миллионов игроков не равнозначны 10 миллионам проданных копий.

Более того, вся франшиза Assassin’s Creed продемонстрировала высокие результаты во втором квартале, причем как Assassin’s Creed Shadows, так и остальные игры из каталога показали «превосходные результаты». В отчёте также говорится, что с начала года «Assassin’s Creed сгенерировала 211 миллионов игровых дней, что примерно на 35% выше среднего показателя за последние два года».