Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Mirage достигла отметки в 10 миллионов игроков

В Assassin’s Creed Mirage благодаря выходу нового дополнения Valley of Memory количество игроков достигло отметки в 10 миллионов.
На этой неделе вышло обновление 1.1.0 для Assassin’s Creed Mirage, которое представляет бесплатное дополнение Valley of Memory, а также значительные улучшения игрового процесса, исправления ошибок и многое другое. В отчёте Ubisoft о доходах говорится, что Valley of Memory внесла значительный вклад в достижение новых высот AC Mirage.
Отметка в 10 миллионов игроков Assassin’s Creed Mirage была раскрыта в отчёте Ubisoft за первое полугодие 2026 финансового года. В отчёте также говорится, что первые отзывы о дополнении Valley of Memory были «очень положительными», удвоив активность игроков с момента запуска и помогая игре достичь нового рубежа в количестве игроков. Читателям следует учитывать, что 10 миллионов игроков не равнозначны 10 миллионам проданных копий.
Более того, вся франшиза Assassin’s Creed продемонстрировала высокие результаты во втором квартале, причем как Assassin’s Creed Shadows, так и остальные игры из каталога показали «превосходные результаты». В отчёте также говорится, что с начала года «Assassin’s Creed сгенерировала 211 миллионов игровых дней, что примерно на 35% выше среднего показателя за последние два года».
ремейк первой бы, да и про Эцио серии
есть ремастер серии эцио на консолях
после великолепных теней как можно играть в это хрючево
Ох уж эти отчёты от юбисофт, могу им подкинуть идейку. следующий раз пусть скажут что общий вес сыгравших в игру людей составил ~700000000 кг вот это я понимаю будет внушающая цифра а если ещё в граммы перевести...
IXBT писало что в Вальгалло сыграло 20 миллионов чебурек.
Самая более-менее адекватная часть по прохождению
Часов за 20 прошел, и даже показалось мало. Так как чувствовалась атмосфера первой части
Лучшим разработчикам лучшие продажи,хотя игра по истокам первых частей мне не зашла,не хочу я больше в парашный стелс.Только трилогия вальгаллы..