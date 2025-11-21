ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 781 оценка

Ubisoft сообщила, что Assassin's Creed Mirage достигла отметки в 10 миллионов игроков

monk70 monk70

В Assassin’s Creed Mirage благодаря выходу нового дополнения Valley of Memory количество игроков достигло отметки в 10 миллионов.

На этой неделе вышло обновление 1.1.0 для Assassin’s Creed Mirage, которое представляет бесплатное дополнение Valley of Memory, а также значительные улучшения игрового процесса, исправления ошибок и многое другое. В отчёте Ubisoft о доходах говорится, что Valley of Memory внесла значительный вклад в достижение новых высот AC Mirage.

Отметка в 10 миллионов игроков Assassin’s Creed Mirage была раскрыта в отчёте Ubisoft за первое полугодие 2026 финансового года. В отчёте также говорится, что первые отзывы о дополнении Valley of Memory были «очень положительными», удвоив активность игроков с момента запуска и помогая игре достичь нового рубежа в количестве игроков. Читателям следует учитывать, что 10 миллионов игроков не равнозначны 10 миллионам проданных копий.

Более того, вся франшиза Assassin’s Creed продемонстрировала высокие результаты во втором квартале, причем как Assassin’s Creed Shadows, так и остальные игры из каталога показали «превосходные результаты». В отчёте также говорится, что с начала года «Assassin’s Creed сгенерировала 211 миллионов игровых дней, что примерно на 35% выше среднего показателя за последние два года».

21
7
Комментарии:  7
Артем Lion

ремейк первой бы, да и про Эцио серии

5
Hall_1920

есть ремастер серии эцио на консолях

WerGC

после великолепных теней как можно играть в это хрючево

5
Grimnebulin
количество игроков достигло отметки в 10 миллионов.

Ох уж эти отчёты от юбисофт, могу им подкинуть идейку. следующий раз пусть скажут что общий вес сыгравших в игру людей составил ~700000000 кг вот это я понимаю будет внушающая цифра а если ещё в граммы перевести...

2
Yoshemitsu

IXBT писало что в Вальгалло сыграло 20 миллионов чебурек.

1
Угрюмый_Кот

Самая более-менее адекватная часть по прохождению

Часов за 20 прошел, и даже показалось мало. Так как чувствовалась атмосфера первой части

Владимир Губайдуллин

Лучшим разработчикам лучшие продажи,хотя игра по истокам первых частей мне не зашла,не хочу я больше в парашный стелс.Только трилогия вальгаллы..