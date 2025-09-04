Ubisoft выпустила бесплатное образовательное мобильное приложение по мотивам Assassin's Creed Mirage

Ubisoft выпустила бесплатное образовательное приложение для мобильных устройств по мотивам своей игры Assassin’s Creed Mirage. В новом приложении Discovery Tour: Medieval Baghdad вы сможете узнать больше о Багдаде IX века, используя материалы из воссозданной Ubisoft Bordeaux столицы Ирака для Mirage. Однако для использования приложения копия Assassin’s Creed Mirage не требуется.

В общей сложности, Discovery Tour: Medieval Baghdad предлагает два режима, основанных на сотрудничестве с консультантами-историками. В режиме «Доступ к Кодексу» вы можете просматривать десятки энциклопедических статей по таким темам, как искусство и наука, верования и повседневная жизнь, экономика и государственное управление, с изображениями для справки. Другой режим, «Исследование Багдада», представляет собой более повествовательный опыт, в котором вам предстоит собирать записи Кодекса, играя в различные мини-игры и исследуя мир на 360 градусов.

Вы можете скачать Discovery Tour: Medieval Baghdad на Android и iOS. Доступ к игре также возможен через веб-браузер. Стоит отметить, что сама игра Mirage доступна на iOS и iPad, а также на консолях и ПК.