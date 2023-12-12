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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
6.9 801 оценка

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage в честь вышедшего обновления 1.0.6 с режимом Новая игра+

monk70
Новости

Ubisoft выпустила новое обновление для Assassin’s Creed Mirage, добавляющее в приключенческую игру режим «Новая игра+». Обновление 1.0.6 вышло сегодня (12 декабря).

«После завершения основного сюжета на любом уровне сложности начните новую игру, сохранив все собранные навыки и снаряжение/костюмы после первого прохождения», — говорится в примечаниях к патчу.

Игроки также смогут начать прохождение Новой игры+ через титульный экран или меню паузы, а также смогут пропустить пролог и начать прямо в Багдаде.

Начав прохождение Новой игры+, вы также разблокируете костюм меджая Байека из Assassin’s Creed Origins.

«В комплект экипировки входят три уникальных цвета, которые будут открываться на протяжении всего нового прохождения, что позволит вам вернуться к этому культовому костюму в уникальном стиле», — добавляется в примечаниях к патчу.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Tinna

Вообще непонятно, нафига там НГ+ Игра линейна как вся моя жизнь

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