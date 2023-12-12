Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage в честь вышедшего обновления 1.0.6 с режимом Новая игра+

Ubisoft выпустила новое обновление для Assassin’s Creed Mirage, добавляющее в приключенческую игру режим «Новая игра+». Обновление 1.0.6 вышло сегодня (12 декабря).
«После завершения основного сюжета на любом уровне сложности начните новую игру, сохранив все собранные навыки и снаряжение/костюмы после первого прохождения», — говорится в примечаниях к патчу.
Игроки также смогут начать прохождение Новой игры+ через титульный экран или меню паузы, а также смогут пропустить пролог и начать прямо в Багдаде.
Начав прохождение Новой игры+, вы также разблокируете костюм меджая Байека из Assassin’s Creed Origins.
«В комплект экипировки входят три уникальных цвета, которые будут открываться на протяжении всего нового прохождения, что позволит вам вернуться к этому культовому костюму в уникальном стиле», — добавляется в примечаниях к патчу.
Вообще непонятно, нафига там НГ+ Игра линейна как вся моя жизнь