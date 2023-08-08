Утечка интерфейса Assassin's Creed: Mirage подтверждает наличие платных наборов в игре

Еще во время анонса Assassin's Creed: Mirage разработчики из Ubisoft обещали подарить игрокам полностью завершенное и самостоятельное приключение без дополнений. Платных DLC для игры действительно не запланировано, однако разработчики тактично умолчали о микротранзакциях. А платные наборы предметов в Assassin's Creed: Mirage все-таки будут, как подтверждает недавняя утечка интерфейса игры.
Пользователь под ником xj0nathan опубликовал в открытый доступ скриншот внутриигрового интерфейса Assassin's Creed: Mirage. Он утверждает, что у него есть доступ к рабочему билду игры и даже в этой версии есть отдельный магазин с донатом разного уровня.
Опубликованный скриншот игры подтверждает, как минимум, один набор экипировки для главного героя. Комплект называется Fire Demon Pack и судя по всему, будет превращать одежду игрока в демоническую, а его оружие будет наделять огнем. Также в комплекте с набором идет новое транспортное средство, оформленное в соответствующем дизайне. В целом этот платный набор повторяет политику Ubisoft из Assassin's Creed: Valhalla, где были похожие комплекты.
Если раньше на микротранзакции указывали лишь рейтинговые агентства, которые могли перестраховаться и ошибочно понимать некоторые элементы игры, то теперь у нас есть реальное доказательство их наличия в игре.
Assassin's Creed: Mirage выйдет 12 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
Меня удивляют такие "новости". Будто бы никто не ожидал такого от юбисофт.
Даже тут впихивают дерьмо своё, нет бы для фанатов сделать небольшую часть без всей своей херни хотя бы для репутации, но нет. Уроды, чтобы они разорились все. Ничего святого не осталось у конторы этой.
В внутри игровом магазе минусов нет. Хочешь покупай, хочешь нет, это дополнительный зароботок разрабов. Лично я никогда не покупал в их магазе ничего и это не как не повлияло на игру. В вальгале можно было выполнять кикие то мусорные миссии и за особую валюту попупать то что рандомно продавал пацан, а у его был шмот из донатного магаза.
Ты не покупал я непокупал и бегал в Origin с одним мечом и топором всю игру зато остальные покупали и радовались скину единорога на них и весь расклад. Сами схавали
Единорог вроде так продавался у простого торговца) да красивые скины есть, особенно в вальгале, но не стоили того что бы покупать в сингле
давайте сделаем вид, что мы удивлены
пора бы уже привыкать к такому
Говорят, что хотят сделать игру похожую на первые части, но снова пихают платную хрень как в предыдущих частях, да и снова в уклон мифическим существам и огненному оружию... Сделайте тогда вместо ястреба, летающего электрического попугая, почему бы и нет. Раз есть огнедышащие оружие и псина, то почему бы и попугая не добавить?! )
А кто сказал, что такого не будет?)
Ну да, думаю к 2030 году додумаются. После предложат личного компаньона в виде макаки и назовут его Абу, развернут историю так, что попугаем будет Яго, а главного героя зовут Аладдин и вообще вся игра планировалась во вселенной "Принц Персии", но что то пошло не так))
Я бы сыграл))) Aladdin of Agraba: Warrior Within))
А что кто то думал что юби исправляться ? Ага как бы не так, как пихали донатную хрень, так и будут дальше пихать
Невероятно))
И опять внутриигровой донат с закосом под ссаное фэнтези на ровном месте без каких либо предпосылок.
И при этом лягушатники нагло говорят, что "хотят вернуться к истокам", где была более-менее вменяемая научная фантастика.