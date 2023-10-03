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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 443 оценки

Утечка раскрывает награды в Ubisoft Connect для Assassin's Creed: Mirage и целый час геймплея игры

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Gutsz
Новости

Уже сегодня на консолях Xbox и PlayStation стартовала предварительная загрузка Assassin's Creed: Mirage. Пока обычные игроки ждут официальной даты релиза, игровые СМИ и блогеры уже завершают свои прохождения. Несмотря на то, что публикация материалов из игры все еще находится под запретом, в сеть начали поступать новые сведения об игре вместе с публикацией свежего геймплея.

В общей сложности энтузиасты опубликовали более часа нового геймплея Assassin's Creed: Mirage. Утечка касается начала игры и позволяет увидеть полное прохождение вступительных заданий со всеми сюжетными кат-сценами.

Вместе с геймплеем в сеть просочилась информация о наградах в Ubisoft Connect. Это уникальные косметические предметы, которые смогут разблокировать игроки в процессе прохождения игры или после завершения внутриигровых испытаний.

Согласно утечке, в Ubisoft Connect можно будет разблокировать костюмы Эцио и Альтаира для главного героя Assassin's Creed: Mirage. Вместе с ними можно будет получить уникальный скин для орла и другие предметы.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
KnDiman

Утечка, это когда не хотели что-то показывать, а оно оказалась в сети, а в последнее время каждая крупная игра имеет вот такое. Ну не могу я поверить что все разработчики такие тупые и позволяют сливать геймплей всех игр это ещё один вид маркетинга.

9
chaospaladin
Утечка раскрывает награды в Ubisoft Connect

Утечка так утечка, это прямо в лаунчере юбисофт со вчерашнего утра доступно и видно всем. В том числе и достижения / испытания

3
blink182182

послезавтра можно будет офлайн активашку купить?:)

2
PipPiqQIe

Костюм эцио из откровения перенесли максимально по уродски

1
Uilenspiegel

Очередной Prochodnyak Creed.

0
MunchkiN 616

не буду смотреть чтобы не создавать себе спойлеры и вся игра была сюрпризом включая настройки графики.

0
Lintar1980

Уже было!!!!! Это всё! Какой ужос! Ещё и с субтитрами только!!!

0
Терентьев Александр

Ну так в начале один в один Ориджинс, хитромудрые лягушатники решили просто срубить бабла стряхнув пыль со старья. Скорее всего после Вальгаллы и Одиссеи размер значка какули только увеличится.

0
Pirat13666

Если хочешь срать - иди в туалет. Ubisoft во всяком случае не продались всяким быдло-масонам. Их Watch dogs Legion вообще служит пособием выживания в недалеком будущем.

0
Терентьев Александр Pirat13666

всё портит физика автомобилей про которую вообще забыли и не в первый раз, ну а выживут по их мнению самые бесполезные, ЛГБТ и чумазые которые с пособий не слезают. правда есть ещё английские ныряющие дельфины-футболисты. (но это другая ветка чумазых и убейсофт их толерантно не показало)

0
prowkan

И чем оно отличается Assassin`s Creed Valhalla?

0
Народный гейминг

Топчиковая инфа👌👍

-1