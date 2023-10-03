Утечка раскрывает награды в Ubisoft Connect для Assassin's Creed: Mirage и целый час геймплея игры

Уже сегодня на консолях Xbox и PlayStation стартовала предварительная загрузка Assassin's Creed: Mirage. Пока обычные игроки ждут официальной даты релиза, игровые СМИ и блогеры уже завершают свои прохождения. Несмотря на то, что публикация материалов из игры все еще находится под запретом, в сеть начали поступать новые сведения об игре вместе с публикацией свежего геймплея.
В общей сложности энтузиасты опубликовали более часа нового геймплея Assassin's Creed: Mirage. Утечка касается начала игры и позволяет увидеть полное прохождение вступительных заданий со всеми сюжетными кат-сценами.
Вместе с геймплеем в сеть просочилась информация о наградах в Ubisoft Connect. Это уникальные косметические предметы, которые смогут разблокировать игроки в процессе прохождения игры или после завершения внутриигровых испытаний.
Согласно утечке, в Ubisoft Connect можно будет разблокировать костюмы Эцио и Альтаира для главного героя Assassin's Creed: Mirage. Вместе с ними можно будет получить уникальный скин для орла и другие предметы.
Утечка, это когда не хотели что-то показывать, а оно оказалась в сети, а в последнее время каждая крупная игра имеет вот такое. Ну не могу я поверить что все разработчики такие тупые и позволяют сливать геймплей всех игр это ещё один вид маркетинга.
Утечка так утечка, это прямо в лаунчере юбисофт со вчерашнего утра доступно и видно всем. В том числе и достижения / испытания
послезавтра можно будет офлайн активашку купить?:)
Костюм эцио из откровения перенесли максимально по уродски
Очередной Prochodnyak Creed.
не буду смотреть чтобы не создавать себе спойлеры и вся игра была сюрпризом включая настройки графики.
Уже было!!!!! Это всё! Какой ужос! Ещё и с субтитрами только!!!
Ну так в начале один в один Ориджинс, хитромудрые лягушатники решили просто срубить бабла стряхнув пыль со старья. Скорее всего после Вальгаллы и Одиссеи размер значка какули только увеличится.
Если хочешь срать - иди в туалет. Ubisoft во всяком случае не продались всяким быдло-масонам. Их Watch dogs Legion вообще служит пособием выживания в недалеком будущем.
всё портит физика автомобилей про которую вообще забыли и не в первый раз, ну а выживут по их мнению самые бесполезные, ЛГБТ и чумазые которые с пособий не слезают. правда есть ещё английские ныряющие дельфины-футболисты. (но это другая ветка чумазых и убейсофт их толерантно не показало)
И чем оно отличается Assassin`s Creed Valhalla?
Топчиковая инфа👌👍