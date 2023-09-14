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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 415 оценок

В Assassin's Creed Mirage будут доступны индивидуальные настройки в знак уважения к Исламу

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Gruz_
Новости

В Assassin's Creed Mirage будет использоваться интересная механика: в игре будет предусмотрена пауза в воспроизведении музыки, чтобы не заглушить азан — характерный призыв мусульман к молитве — в виртуальном Багдаде.

Как говорится в заявлении французской компании, эта идея была предложена игроками, участвовавшими в недавних тестах. Правда, до релиза осталось не так много времени, так что данное решение появится в игре только в одном из последующих обновлений.

Команда разработчиков Assassin's Creed Mirage приложила немало усилий, чтобы правдоподобно изобразить Багдад IX века, и мы глубоко признательны за положительные отзывы, полученные в последние недели по мере раскрытия новых деталей игры, - сообщает в пресс-релизе.

Что касается азана, то, хотя музыка в игровом мире призвана прерываться в момент выполнения призыва, мы знаем, что некоторые игроки, получившие приглашение на предрелизное тестирование, сталкивались с ситуациями, когда два источника звука накладывались друг на друга.

Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы предоставить альтернативные настройки для игроков, которые хотят, чтобы этого не происходило во время игрового процесса. Эта возможность будет доступна всем желающим через обновление вскоре после выхода игры.

Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а в следующем году также... на iOS.

-18
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
jax baron

ещё в попку поцелуйте, а то сахарные растают.

20
Богдан Мастдаев

Очередная шиза проникает в игры.

15
sergeu78

она всегда была. в 80-х это противостояние систем.

1
natrogrii

Овцу им ещё положите в подарочное издание, и коврик для намаза.

14
Denv3r 13

)))))))))

0
jax baron

И по самые гланды напихайте.

1
islamelmurzaev

А Овца тут причём Исламафоб грёбаный

-6
natrogrii islamelmurzaev

Чтобы пасти конечно, а Вы о чём подумали?

3
jax baron islamelmurzaev

Да уже офцы не нужны вон чё есть.В Таджикистане дикий спрос.

2
Rey Harley

Почему каждая игра пытается понравиться , как бы сказать помягче, определенным группам? Нет чтобы сделать игру как хочется и всем недовольным показать в сторону выхода, они устраивают непонятно что. То радужные флаги тащат куда только можно, теперь вот этим занимаются

9
John Shep

Пхахааххах ущемлёнки. А где были ваши настройки по католичеству и язычеству тогда ?
Что то как то лицемерненько . Хотя с другой стороны их понять можно. Ведь это же представители самой мирной религии , вдруг ещё учудят чего )

9
BrokVud

А то что сам лор ассасинов отрицает все авраамические религии никого не оскорбляет?))

8
sergeu78

всегда знал что игры это не просто игры

5
вупсич пупсич

Всё великолепие в том, что я не принадлежу ни к одной группе которую можно ущемить. Поборник серой морали и всего лишь. Нравится - пользуюсь, смотрю, играю. Не нравится - просто нет. И никакого нытья, осуждений.

3
jax baron

Вот так страна у народа и уходит.

0
вупсич пупсич jax baron

В этом есть правда, но так проще и легче жить. Не отравляю себя и другим людям жизнь.

2
jax baron вупсич пупсич

Не легче со временем поймешь.

0
MHz133

откуда столько злости, это же будет переключаемая настройка

2
jax baron

Так не злился бы ни кто.

1
6363

Но русских мы не уважаем и озвучку не будем делать.

1
FREEZbreez

асасин в паранже-- +100 к невидимости

1