В Assassin's Creed Mirage будут доступны индивидуальные настройки в знак уважения к Исламу

В Assassin's Creed Mirage будет использоваться интересная механика: в игре будет предусмотрена пауза в воспроизведении музыки, чтобы не заглушить азан — характерный призыв мусульман к молитве — в виртуальном Багдаде.
Как говорится в заявлении французской компании, эта идея была предложена игроками, участвовавшими в недавних тестах. Правда, до релиза осталось не так много времени, так что данное решение появится в игре только в одном из последующих обновлений.
Команда разработчиков Assassin's Creed Mirage приложила немало усилий, чтобы правдоподобно изобразить Багдад IX века, и мы глубоко признательны за положительные отзывы, полученные в последние недели по мере раскрытия новых деталей игры, - сообщает в пресс-релизе.
Что касается азана, то, хотя музыка в игровом мире призвана прерываться в момент выполнения призыва, мы знаем, что некоторые игроки, получившие приглашение на предрелизное тестирование, сталкивались с ситуациями, когда два источника звука накладывались друг на друга.
Наши сотрудники уже работают над тем, чтобы предоставить альтернативные настройки для игроков, которые хотят, чтобы этого не происходило во время игрового процесса. Эта возможность будет доступна всем желающим через обновление вскоре после выхода игры.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S, а в следующем году также... на iOS.
ещё в попку поцелуйте, а то сахарные растают.
Очередная шиза проникает в игры.
она всегда была. в 80-х это противостояние систем.
Овцу им ещё положите в подарочное издание, и коврик для намаза.
)))))))))
И по самые гланды напихайте.
А Овца тут причём Исламафоб грёбаный
Чтобы пасти конечно, а Вы о чём подумали?
Да уже офцы не нужны вон чё есть.В Таджикистане дикий спрос.
Почему каждая игра пытается понравиться , как бы сказать помягче, определенным группам? Нет чтобы сделать игру как хочется и всем недовольным показать в сторону выхода, они устраивают непонятно что. То радужные флаги тащат куда только можно, теперь вот этим занимаются
Пхахааххах ущемлёнки. А где были ваши настройки по католичеству и язычеству тогда ?
Что то как то лицемерненько . Хотя с другой стороны их понять можно. Ведь это же представители самой мирной религии , вдруг ещё учудят чего )
А то что сам лор ассасинов отрицает все авраамические религии никого не оскорбляет?))
всегда знал что игры это не просто игры
Всё великолепие в том, что я не принадлежу ни к одной группе которую можно ущемить. Поборник серой морали и всего лишь. Нравится - пользуюсь, смотрю, играю. Не нравится - просто нет. И никакого нытья, осуждений.
Вот так страна у народа и уходит.
В этом есть правда, но так проще и легче жить. Не отравляю себя и другим людям жизнь.
Не легче со временем поймешь.
откуда столько злости, это же будет переключаемая настройка
Так не злился бы ни кто.
Но русских мы не уважаем и озвучку не будем делать.
асасин в паранже-- +100 к невидимости