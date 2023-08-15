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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.4 389 оценок

В Assassin's Creed Mirage будут системы защиты Denuvo и VMProtect DRM

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butcher69
Новости

Вчера компания Ubisoft объявила о том, что Assassin's Creed Mirage отправилась на золото и выйдет на неделю раньше. Таким образом, новая дата выхода игры - 5 октября. И судя по всему, в игре будет использоваться системы защиты Denuvo и VMProtect DRM.

Assassin's Creed Mirage - это дань уважения серии и особенно дань уважения первому Assassin's Creed. Assassin's Creed: Mirage предложит игрокам погрузиться в великолепный Багдад девятого века на пике его "золотого века". В Assassin's Creed: Mirage будет повествовательный приключенческий экшен с современным подходом к элементам паркура, стелса и убийств, которые определяли игровой процесс франшизы на протяжении более пятнадцати лет.

Насколько нам известно, новая игра AC при запуске обойдет стороной Steam и будет доступна в Epic Games Store и Ubisoft Connect. А для тех, кому интересно, Ubisoft пока не сообщила официальные системные требования для ПК.

-22
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
Protocol10

С такой репутацией как у юбисофт, так вообще надо еще просить игроков поиграть бесплатно.

8
Abarmot90

Без сомнения. Это Ubisoft

2
Predator556

А может это ЕА, или Rockstar, или Activision. Чем они лучше?

-4
Imnogamer Predator556

Ну, Рокстар однозначно лучше.

2
DenisVTR

Сколько бы не было игр которые без защиты продались огромными тиражами и тд, всегда найдётся издатель который будет уверен что защита ему поможет. А может он понимает что эта максимум среднячок на один раз, но так её хотя бы купят "залётные". А у таких игр начало зачастую бодрое, когда поймёшь что к чему там и возврат уже поздно будет оформлять.

2
Kartman9

Ну конечно это же юбисофт, ничего удивительного

1
tvorog8088

Ну уж не им переживать о пиратстве, я их Вальгаллу как пол года назад с торрента скачал так и не играл.

0
Imnogamer

Вообще какая-то картонная фигня она, даже в сравнении с Одиссеей.

1
Imnogamer

Этим только б защиты ставить..

0
rkplayer

Печально. Надеюсь эмпресс быстро взломает как было с Хогвартсом.

0
hpi

Пугает наличие аж 2 защит. Видать игра не очень.

0
inkomniak

Эмпресс на десерт)))

0
nikk2440

Мне интересно как можно будет на ПК поиграть на релизе, купить в РФ нельзя, предзаказать, в стиме нету чтоб из под казахского/турецкого региона купить, в юплее не получится регион поменять, взломают в лучшем случае через пол года. Ключей нет на плати ру и предзаказов кстати.

-1
DangerousDomenic

зачем это дерьмо поддерживать?

4
S1KaToR

На такой случай беру в турецком epic games, в uplay активируется. Но со следующими играми от юбиков не прокатит, только в uplay походу будут выходить

-1
RickeyIMBA

200 руб любая игра в стиме с защитой стоит у оффлайн активаторов, прошел и удалил даже игра запускается через отдельный ярлык

1
HellowRainbow DangerousDomenic

Любит наш народ, когда его унижают

0
melvinov RickeyIMBA

Отличное решение...

в стиме нету
200 руб любая игра в стиме
0
Real Slim Shady

Я думаю взлом который использовался для Valhalla подойдет и к Mirage, это же всё таки DLC.

-4
tvorog8088

Импресс может взломать любую денуву, только захочет ли, хотя игры от юбиков стабильно ломает.

3
RickeyIMBA

Гений

2
alex_jay
0
Imnogamer

Прикольно пошутил..))

0
dead2dog

сколько нищебродов скулят на ubisoft, хотя сами знают, что сразу будут играть как только взломают игру...

-4
Imnogamer

Хер ты угадал.)

0
melvinov Imnogamer

А разве не так было с РПГ-трилогией? Сколько было нытья и соплей под каждым постом/новостью про Ориджинс/Одиссею/Вальгаллу, но в итоге оказалось что у этой трилогии отличные продажи/рейтинги/обзоры... Получается что, ныли/страдали, но покупали и играли сквозь слёзы? Не говоря уже сколько тысяч было качающих после взлома...

0
Imnogamer melvinov

У меня, хоть и возраст уже и на игры не стоит, есть в Стиме и Ориджинс и Одиссея. - Скажу игры - норм, атмосферные. Но, Вальхалла - фигнятор/штамповка. Даже на пол часика поиграть не тянет. На рейтинги мне начхать сто раз. Собственными глазами прекрасно видно, что за игра на подходе. Мираж этот, вообще не жду. Если взломают и жив буду, лет через три-пять, быть может, если заняться совсем будет нечем, так и быть, опробую.) Тут другая фигня, Убики стали делать убыточные игры - магазины. По понятным причинам такое поведение поддерживать крайне опасно и нецелесообразно.

0
Dmitry jpg melvinov

Вальгалла не зашла вообще,часов 20 поиграл, думал втянет, но нет

1
melvinov Imnogamer
На рейтингы мне начхать сто раз

Вам да, но не компаниям, есть рейтинги, есть продажи, есть бабло. Насчёт Вальгаллы точно не знаю, но у Ориджинса и Одиссеи было всё прекрасно, но стоит только вспомнить что было в момент релиза Ориджинса, боже, страшно было в какой либо форум зайти чтобы не подскользнуться и не упасть на реках соплей... типа вооот, это уже не тот Ассасин, верните прежнего. Ок, что бы когда выходили Юнити/Синдикат? Вооот, это уже конвеер, давайте делайте что-то новое. Короче тупое стадо, которому всё не то и не так и которых в тренде хейтить всё, где есть намёк на слово Юбисофт. Если на то пошло, это отличная компания которая подарила нам кучу разного рода и жанра игр, где то удачных/где то нет (как и у других в принципе)... то ли дело богоподобная СДПрожект, кроме Ведьмака по готовым книжкам нихера ничего не сделала, КП77 выпустила и обосралась, ах да, ДЛС к давно дохлой игре скоро (может быть) выпустим...

Так что да, когда кто-то делает что-то не так, ну ладно, не страшно, им можно у них кредит доверия и т.д., когда Юби делает (даже ещё не сделала) тоже самое, стадо готово с г*вном их смешать за секунду, тренд такой что поделать.

1