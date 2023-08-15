В Assassin's Creed Mirage будут системы защиты Denuvo и VMProtect DRM

Вчера компания Ubisoft объявила о том, что Assassin's Creed Mirage отправилась на золото и выйдет на неделю раньше. Таким образом, новая дата выхода игры - 5 октября. И судя по всему, в игре будет использоваться системы защиты Denuvo и VMProtect DRM.
Assassin's Creed Mirage - это дань уважения серии и особенно дань уважения первому Assassin's Creed. Assassin's Creed: Mirage предложит игрокам погрузиться в великолепный Багдад девятого века на пике его "золотого века". В Assassin's Creed: Mirage будет повествовательный приключенческий экшен с современным подходом к элементам паркура, стелса и убийств, которые определяли игровой процесс франшизы на протяжении более пятнадцати лет.
Насколько нам известно, новая игра AC при запуске обойдет стороной Steam и будет доступна в Epic Games Store и Ubisoft Connect. А для тех, кому интересно, Ubisoft пока не сообщила официальные системные требования для ПК.
С такой репутацией как у юбисофт, так вообще надо еще просить игроков поиграть бесплатно.
Без сомнения. Это Ubisoft
А может это ЕА, или Rockstar, или Activision. Чем они лучше?
Ну, Рокстар однозначно лучше.
Сколько бы не было игр которые без защиты продались огромными тиражами и тд, всегда найдётся издатель который будет уверен что защита ему поможет. А может он понимает что эта максимум среднячок на один раз, но так её хотя бы купят "залётные". А у таких игр начало зачастую бодрое, когда поймёшь что к чему там и возврат уже поздно будет оформлять.
Ну конечно это же юбисофт, ничего удивительного
Ну уж не им переживать о пиратстве, я их Вальгаллу как пол года назад с торрента скачал так и не играл.
Вообще какая-то картонная фигня она, даже в сравнении с Одиссеей.
Этим только б защиты ставить..
Печально. Надеюсь эмпресс быстро взломает как было с Хогвартсом.
Пугает наличие аж 2 защит. Видать игра не очень.
Эмпресс на десерт)))
Мне интересно как можно будет на ПК поиграть на релизе, купить в РФ нельзя, предзаказать, в стиме нету чтоб из под казахского/турецкого региона купить, в юплее не получится регион поменять, взломают в лучшем случае через пол года. Ключей нет на плати ру и предзаказов кстати.
зачем это дерьмо поддерживать?
На такой случай беру в турецком epic games, в uplay активируется. Но со следующими играми от юбиков не прокатит, только в uplay походу будут выходить
200 руб любая игра в стиме с защитой стоит у оффлайн активаторов, прошел и удалил даже игра запускается через отдельный ярлык
Любит наш народ, когда его унижают
Отличное решение...
Я думаю взлом который использовался для Valhalla подойдет и к Mirage, это же всё таки DLC.
Импресс может взломать любую денуву, только захочет ли, хотя игры от юбиков стабильно ломает.
Гений
Прикольно пошутил..))
сколько нищебродов скулят на ubisoft, хотя сами знают, что сразу будут играть как только взломают игру...
Хер ты угадал.)
А разве не так было с РПГ-трилогией? Сколько было нытья и соплей под каждым постом/новостью про Ориджинс/Одиссею/Вальгаллу, но в итоге оказалось что у этой трилогии отличные продажи/рейтинги/обзоры... Получается что, ныли/страдали, но покупали и играли сквозь слёзы? Не говоря уже сколько тысяч было качающих после взлома...
У меня, хоть и возраст уже и на игры не стоит, есть в Стиме и Ориджинс и Одиссея. - Скажу игры - норм, атмосферные. Но, Вальхалла - фигнятор/штамповка. Даже на пол часика поиграть не тянет. На рейтинги мне начхать сто раз. Собственными глазами прекрасно видно, что за игра на подходе. Мираж этот, вообще не жду. Если взломают и жив буду, лет через три-пять, быть может, если заняться совсем будет нечем, так и быть, опробую.) Тут другая фигня, Убики стали делать убыточные игры - магазины. По понятным причинам такое поведение поддерживать крайне опасно и нецелесообразно.
Вальгалла не зашла вообще,часов 20 поиграл, думал втянет, но нет
Вам да, но не компаниям, есть рейтинги, есть продажи, есть бабло. Насчёт Вальгаллы точно не знаю, но у Ориджинса и Одиссеи было всё прекрасно, но стоит только вспомнить что было в момент релиза Ориджинса, боже, страшно было в какой либо форум зайти чтобы не подскользнуться и не упасть на реках соплей... типа вооот, это уже не тот Ассасин, верните прежнего. Ок, что бы когда выходили Юнити/Синдикат? Вооот, это уже конвеер, давайте делайте что-то новое. Короче тупое стадо, которому всё не то и не так и которых в тренде хейтить всё, где есть намёк на слово Юбисофт. Если на то пошло, это отличная компания которая подарила нам кучу разного рода и жанра игр, где то удачных/где то нет (как и у других в принципе)... то ли дело богоподобная СДПрожект, кроме Ведьмака по готовым книжкам нихера ничего не сделала, КП77 выпустила и обосралась, ах да, ДЛС к давно дохлой игре скоро (может быть) выпустим...
Так что да, когда кто-то делает что-то не так, ну ладно, не страшно, им можно у них кредит доверия и т.д., когда Юби делает (даже ещё не сделала) тоже самое, стадо готово с г*вном их смешать за секунду, тренд такой что поделать.