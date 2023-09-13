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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 415 оценок

В Assassin's Creed: Mirage игроки смогут найти костюм легендарного ассасина, который хорошо знаком всем фанатам серии

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Gutsz
Новости

Похоже, французские разработчики из Ubisoft готовят несколько приятных сюрпризов для настоящих поклонников серии Assassin's Creed, знакомых с самыми первыми играми франшизы. Их новый проект экшен Assassin's Creed: Mirage будет не только геймплейно походить на первые части, но и содержать приятные отсылки. Например, во время прохождения игры игроки смогут найти костюм самого узнаваемого ассасина из всей франшизы.

О пасхалках в Assassin's Creed: Mirage заговорила нарративный директор игры Сара Болье. По её словам, новая игра предложит игрокам множество отсылок и секретов, которые предстоит разгадать сообществу после официального выхода. Уже сейчас она может подтвердить, что в игре можно будет найти экипировку самого Эцио Аудиторе да Фиренце. Уникальный наряд будет напоминать игроков о экипировке этого персонажа в Assassin's Creed: Revelations.

Стоит отметить, что действие Assassin's Creed: Mirage разворачивается за 600 лет до рождения самого Эцио. Как его костюм из Assassin's Creed: Revelations окажется в руках игроков, пока не совсем понятно. Мы сможем узнать это уже 5 октября на ПК и консолях.

3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Роман Селезень

Костюм Альтаира и Эцио и правда есть в каждой игре...

7
oozzii68

Этот костюм по моему во всех сериях есть если не ошибаюсь(последние три игры не проходил)

3
Сергей Понащенко

Неожиданно..

1
HellowRainbow

Костюм Эцио в 9 веке. Логично

1
Josuke_4444

в ac rogue если у тебя есть ac unity,то можно надеть костюм Джейкоба,так что это ещё цветочки

0
trava10 Josuke_4444

Байек мог носить костюм Эдварда, Эцио, Альтаира, Агилара) причем с него и велось начало ассасинов 😅

1
Josuke_4444 trava10

с его жены

0
Валерий Юриков

"Собери 500 спрятанных ключей, чтобы открыть клетку с костюмом легендарного ассасина" ,- сезон "топовых" заданий объявляется открытым

0
MrGrave

Либо это будет очередной хак анимуса, либо прототип того самого костюма. Надеюсь на второе.

0