В Assassin's Creed: Mirage можно будет покидать Багдад и услышать аутентичный арабский диалект

Французская студия Ubisoft сильно постаралась над исторической достоверностью в Assassin's Creed: Mirage, чего так не хватало в последних играх знаменитой франшизы. Главным местом действия игры станет детально воссозданный Багдад из древней эпохи, однако игроков ждет гораздо больше контента, чем просто большой город. Разработчики недавно подтвердили, что в Assassin's Creed: Mirage можно будет выйти за окрестности Багдада и увидеть много нового.
Аналитик по контролю качества в Ubisoft заявил, что игроки могут свободно исследовать окрестности Багдада в любое время. При этом сам сюжет Assassin's Creed: Mirage позволит посетить удаленные от этого города локации и места, которые позволят в полной мере рассказать историю становления Басима. Там игроки смогут также исследовать области на предмет дополнительных активностей или секретов.
Вместе с этим, разработчики отметили кропотливую работу над озвучкой игры. По их словам, в Assassin's Creed: Mirage был воссоздан аутентичный арабский диалект той эпохи. Именно поэтому арабский язык дубляжа будет выбран по умолчанию во всех регионах, но его можно будет сменить на другой через настройки. Некоторые персонажи из мира игры всегда будут говорить на арабском, даже если сменить язык, это было сделано разработчиками намеренно для создания необходимой атмосферы.
На персидском ковре летать можно будет?
На стену повесить
Добрый путник войди в славный город Багдад,
Ты своим не поверишь глазам.
Ждет тебя впереди приключений каскад
Ты готов? Открывайся - сезам!
АРАБСКАЯ НОООООЧЧЬЬЬЬ!