В Assassin's Creed: Mirage нашли еще больше милых котиков

Сразу после выхода Assassin's Creed: Mirage появилась трогательная история о кошке одного из фанатов серии, которая получила свое игровое воплощение после смерти. Как оказалось, разработчики не остановились на этом и добавили в игру достаточно большое количество милых котиков. Некоторые из них даже были вдохновлены домашними питомцами.
Разработчики из Assassin's Creed: Mirage решили добавить в игру еще двух моделей кошек, которые были непосредственно вдохновлены их любимцами. Так на улицах Багдада игроки могут встретить игровые копии Кеттл и Винри — двух кошек ведущих дизайнеров экшена. Им разрешили воссоздать своих домашних питомцев в игре, чтобы создать разнообразных кошачьих персонажей и в качестве подарка для поклонников игры.
В команде Ubisoft признаются, что они являются большими поклонниками кошек и собак. По возможности они стараются добавлять в свои проекты побольше подобного рода отсылок. Пока лучше всего у них получается интегрировать своих любимцев в серию Assassin's Creed.
А сама игра то как?
Так себе,рпгшных механик минимум,но стелс,проработка окружения и характер персонажей в разы хуже чем в первых частях.Зато добавили умершего котика фаната и настройки уважающие ислам.
Как то других новостей ждешь про эту игру
Разрабы поняли что надо котиков и собачек добавлять побольше, людям нравится, игру пиарят