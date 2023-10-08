В Assassin's Creed Mirage почтили память умершей кошки фаната ©

Фанаты Assassin's Creed заметили в игре Mirage кошку с довольно характерной внешностью, которая, судя по всему, является отсылкой к реальному животному с таким же рисунком на морде.

В сообществе Assassin's Creed пользователь suckashelfboi101 поделился фотографией Басима, держащего на руках кошку, мордочка которой имеет узор, напоминающий логотип Assassin's Creed.

Хотя большинство комментаторов уже согласились с тем, что узор слишком уж похож на логотип ордена ассасинов, чтобы быть простым совпадением, один из модераторов рассказал, что это было не только целенаправленным выбором Ubisoft, но и отсылкой к настоящей кошке фаната.

Пользователь поделился скриншотом комментария, который, судя по всему, был сделан на странице Assassin's Creed в социальных сетях. В комментарии Аланна Сас (Alanna Sas) привела фотографию кошки своей подруги, которая имеет точно такие же отметины, как и кошка, которую можно найти в игре Mirage. Вместе с фотографией кота Сас написала: "Пожалуйста, добавьте в игру эту кошку с логотипом AC на её драгоценной мордочке. Она принадлежала моему другу и недавно умерла".

Хотя нет никаких официальных заявлений по этому поводу, но отметины на мордочке полностью совпадают, так что, похоже, это действительно так. Это подтвердил и пользователь Twitter CreedScholars, который поделился тем же сообщением от Аланны Сас, а также несколькими изображениями "Катассина".