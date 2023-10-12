В Assassin's Creed Mirage появился арабский дубляж благодаря Ghost of Tsushima

В Ubisoft объяснили, что наличие арабского дубляжа в Assassin's Creed Mirage (новинка для саги) также было вдохновлено Ghost of Tsushima и её японским дубляжом.
Мохаммед Алемам, менеджер и консультант по культуре, объяснил:
«Игра полностью дублирована на арабский язык. Это часть игры. Мы уделили особое внимание тому факту, что людям нравится играть в Ghost of Tsushima, например, на японском языке. Было бы обидно упустить возможность вернуться на Ближний Восток с Assassin's Creed и не включить арабский язык»..
Ubisoft объясняет, что реализация языка началась на ранних этапах разработки Mirage. Хотя лингвистическая и культурная актуальность потребовала большой работы, базовый перевод был простым, поскольку классический арабский язык легко доступен, и на нем активно говорят.
Алемам говорит:
«Классический арабский язык до сих пор преподается в школах. Таким образом, люди растут в арабском регионе, изучая язык. Он используется в научных кругах, развлечениях, новостях и газетах. Многие книги также написаны на классическом арабском языке. Поэтому люди привыкли к этому языку, который сохранился до сих пор».
Ожидания аутентичности распространялись и на английскую озвучку Mirage.
«В английской версии некоторые из главных актеров имеют арабское происхождение и говорят на одном языке. Что касается названий мест, людей и выражений, таких как приветствия, на арабском языке, если вы наберете актеров, которые не говорят по-арабски, они не смогут произнести слова правильно, и это будет странно для человека с арабскими крнями».
Чтобы обеспечить культурную точность Mirage, Ubisoft использовала поставщика локализационных и языковых услуг Arlation, а над игрой работали восемь языковых экспертов. Компания также сотрудничали с такими экспертами, как доктор Рафаэль Вейланд и историк искусства Глэр Андерсон.
К Алемаму присоединились другие сотрудники Ubisoft, работавшие над языком и культурой. Над проектом работали Майя Лореаль, старший менеджер по инклюзивным играм и контенту, и Малек Теффаха, старший менеджер по управлению проектами по инклюзивности и доступности.
Команда разработчиков также заручилась помощью рабочей группы Ubisoft по гуманитарным наукам и вдохновению во главе с Тьерри Ноэлем, штатных историков доктора Рафаэля Вейланда и Максима Дюрана, а также директора по стратегическим альянсам Эми Дженкинс.
Ubisoft также сообщила, что Assassin’s Creed Mirage — самая успешная игра компании на момент запуска на PS5 и Xbox Series.