В Assassin's Creed Mirage вернётся возможность перекрашивать костюм главного героя

Компания Ubisoft поделилась новыми подробностями грядущей игры Assassin’s Creed Mirage. Разработчики вернули в серию любимую фанатами функцию.
Речь идёт о возможности перекрашивать костюм главного героя. В честь этого Ubisoft даже выпустила ролик, в котором показала, как будет работать функция с несколькими вариантами покраски наряда Басима.
Впервые возможность перекрашивать костюм протагониста появилась в Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed: Brotherhood. Игроки могли изменить наряд Эцио Аудиторе, главного героя данных тайтлов. Однако в последних частях Assassin’s Creed данной функции не было.
Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на ПК, а также консолях Xbox и PlayStation. Игра является тринадцатой крупной частью серии Assassin’s Creed и преемником Assassin’s Creed Valhalla.
Mirage во многом будет гораздо ближе к классической трилогии Assassin’s Creed. Главным героем выступит мастер-ассасин Басим, который впервые появился в Valhalla. В новой части Ubisoft уделила большое внимание историчности, поэтому у игроков будет доступ к огромному кодексу.
Высокие технологии 2023 года
Важная функция (нет), особенно когда стандартный вариант обычно максимально органично вписывается.
А я бы с удовольствием перекрасил одёжку, ибо в стандартных одёжках мне почти всегда не нравится цвет. Хочется синеватого или красноватого оттенка в одёжке, а их практически никогда нет в стандарте. Потому я буду рад возможности покрасить одёжку в другие краски.