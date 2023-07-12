В Assassin's Creed Mirage вернётся возможность перекрашивать костюм главного героя

Компания Ubisoft поделилась новыми подробностями грядущей игры Assassin’s Creed Mirage. Разработчики вернули в серию любимую фанатами функцию.

Речь идёт о возможности перекрашивать костюм главного героя. В честь этого Ubisoft даже выпустила ролик, в котором показала, как будет работать функция с несколькими вариантами покраски наряда Басима.

Впервые возможность перекрашивать костюм протагониста появилась в Assassin’s Creed II и Assassin’s Creed: Brotherhood. Игроки могли изменить наряд Эцио Аудиторе, главного героя данных тайтлов. Однако в последних частях Assassin’s Creed данной функции не было.

Assassin’s Creed Mirage выйдет 12 октября 2023 года на ПК, а также консолях Xbox и PlayStation. Игра является тринадцатой крупной частью серии Assassin’s Creed и преемником Assassin’s Creed Valhalla.

Mirage во многом будет гораздо ближе к классической трилогии Assassin’s Creed. Главным героем выступит мастер-ассасин Басим, который впервые появился в Valhalla. В новой части Ubisoft уделила большое внимание историчности, поэтому у игроков будет доступ к огромному кодексу.