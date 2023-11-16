В Epic Games Store Assassins Creed Mirage станет практически вдвое дешевле

Инсайдер под ником billbil-kun поделился официальной информацией о предстоящей "чёрной пятнице" в Epic Games Store. Согласно его сообщению, масштабная распродажа пройдёт со 21 по 28 ноября, и каждый пользователь получит специальный купон на скидку в размере 33% от общей стоимости приобретаемой игры.
Дополнительно стоит отметить, что данный купон можно будет использовать сколько угодно раз при покупке игры, учитывая минимальную стоимость в €14,99. И самое интересное, что этот купон будет действовать не только на выбранные игры, но и на все товары со скидками. Неожиданным бонусом будет поощрительная программа Epic Rewards, которая увеличит возврат бонусов с 5% до 10% за каждую совершённую покупку.
Согласно инсайдеру, расширенное издание Assassin’s Creed Mirage будет доступно со скидкой в 20%. Учитывая применение купона, игра станет на тридцать шесть процентов дешевле от своей начальной цены. Тем не менее, billbil-kun советует желающим приобрести стандартное издание подождать до декабря.
Среди других скидок были: полное издание "Ведьмак 3: Дикая Охота"(дешевле на 75%), Final Fantasy VII Remake (50%, с учётом купона, скидка составит около 66%), также золотое издание The Crew Motorfest (40%, с учётом купона, скидка от начальной цены составит 60%).
А в России разве можно покупать игры в Эпике?
Только через танцы с бубном.
напрямую покупается всё что есть в наличии
те игры, которые не ограничены регионом, как и в стиме, карта, киви!
а разве речь идёт только о рашке?
толку то, если купить нельзя
Так она же итак дешевая была нет?Купил через друга во вьетнаме, 3 или 4к рублей всего. Странно что скидка 50% через месяца всего, вышла то в начале октября. Видимо игра плохо продается.
все игры юбиков через месяц продаются со скидкой большой. Давно уже начал замечать. Так же было и с Вальгаллой. И с Фар краем 6