В новом геймплейном отрывке Assassin's Creed: Mirage показали работу ловушки

Разработчики из студии Ubisoft в Assassin's Creed: Mirage решили вернуться к корням серии и сделать игру ориентированной на стелс. А это значит, что у игроков будут больше разнообразных инструментов для бесшумного устранения целей. Одним из таких предметов станет ловушка, действие которой показали в новом геймплейном отрывке.
Новый короткий ролик с демонстрацией игрового процесса Assassin's Creed: Mirage стал частью недавно запущенной рекламной кампании игры в Азии. Разработчики показали небольшой фрагмент игры, где используется ловушка. Изначально это приспособление не является смертельным и служит больше тактическим инструментом в руках игрока, позволяя сбивать врагов с ног на длительное время. Однако, по словам разработчиков, ловушку можно сделать смертельной и расширить, тем самым сместив её спектр применения.
Также было показано изображение ловушки во внутриигровом меню Assassin's Creed: Mirage.
Напомним, ранее разработчики игры рассказали о возможностях открытого мира и локализации проекта.
Выход Assassin's Creed: Mirage состоится 12 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
Вся юбисофт - это ловушка
Зачем это показали, какой в этом смысл? Игра и так короткая, может я сам лично посмотрю в игре на действие всех ловушек и прочего. Покажите ещё на какую кнопку нажать, чтобы выбрать ту, или иную ловушку. Чтобы наверняка игра надоела, до её выхода.
Стражник настолько туп, что увидев какую-то брошенную какаху на земле, обязательно ломиться туда проверять и отлетает, не дойдя пары метров. Что за дичь?
Тот нпс был поражен таким уровнем изобретательности, что решил свести счёта с жизнью, потому что ничего более упоротого он не хочет больше видеть
Таак. А в чем существенная разница он предыдущих частей !?
Рили показывают очевидное. Я понимаю добавили бы в игру что-то прям интересное из Хитмэн. А так это все шлак, я все равно буду из кустов камушки кидать и посвистывать))