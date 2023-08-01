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Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 380 оценок

В новом геймплейном отрывке Assassin's Creed: Mirage показали работу ловушки

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Ubisoft в Assassin's Creed: Mirage решили вернуться к корням серии и сделать игру ориентированной на стелс. А это значит, что у игроков будут больше разнообразных инструментов для бесшумного устранения целей. Одним из таких предметов станет ловушка, действие которой показали в новом геймплейном отрывке.

Новый короткий ролик с демонстрацией игрового процесса Assassin's Creed: Mirage стал частью недавно запущенной рекламной кампании игры в Азии. Разработчики показали небольшой фрагмент игры, где используется ловушка. Изначально это приспособление не является смертельным и служит больше тактическим инструментом в руках игрока, позволяя сбивать врагов с ног на длительное время. Однако, по словам разработчиков, ловушку можно сделать смертельной и расширить, тем самым сместив её спектр применения.

Также было показано изображение ловушки во внутриигровом меню Assassin's Creed: Mirage.

Напомним, ранее разработчики игры рассказали о возможностях открытого мира и локализации проекта.

Выход Assassin's Creed: Mirage состоится 12 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Вся юбисофт - это ловушка

3
RaptoR BTR

Зачем это показали, какой в этом смысл? Игра и так короткая, может я сам лично посмотрю в игре на действие всех ловушек и прочего. Покажите ещё на какую кнопку нажать, чтобы выбрать ту, или иную ловушку. Чтобы наверняка игра надоела, до её выхода.

0
Гомер11

Стражник настолько туп, что увидев какую-то брошенную какаху на земле, обязательно ломиться туда проверять и отлетает, не дойдя пары метров. Что за дичь?

0
СнопакДоминатор

Тот нпс был поражен таким уровнем изобретательности, что решил свести счёта с жизнью, потому что ничего более упоротого он не хочет больше видеть

1
dangerous_beast

Таак. А в чем существенная разница он предыдущих частей !?

Рили показывают очевидное. Я понимаю добавили бы в игру что-то прям интересное из Хитмэн. А так это все шлак, я все равно буду из кустов камушки кидать и посвистывать))

0