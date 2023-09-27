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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 433 оценки

В новом геймплейном ролике Assassin's Creed Mirage показана одна из миссий игры

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Gruz_
Новости

В сети появились восемь минут геймплея Assassin's Creed Mirage, автором которых выступил блогер под ником JorRaptor. Ролик был снят во время недавнего пресс-ивнта. Сразу же стоит отметить, что речь идет не о полноценном игровом процессе, а о нарезке.

В ролике демонстрируется прохождение одной из миссий игры, в которой игроку приходится проникнуть на вражеский аванпост, дабы собрать данные о следующей миссии или цели. Также показаны приемы скрытных атак, добычи ресурсов, умения прыгать и взбираться на крышу. По свисту из засады Басим подманивает к себе противника и убивает его подлой атакой

Еще одним важным дополнением к видео является появление на экране дополнительных костюмов без капюшонов. Возможно, эти сведения окажутся очень важны для фанатов серии, желающих подобрать для своих героев что-то новое.

Релиз Assassin's Creed Mirage состоится 5 октября для PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 и PS5.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
A.Frost

Как же всё портит эта телепортация (хотя и сама игруля уже выглядит так себе (при том что ориджин/одисея (не считая длс)/вальгалла мне искренне зашли)). В одисее хотя бы копье кидал и выглядело +- норм

2
PoloVec

Мда уж эти телепортации действительно Кринж

2