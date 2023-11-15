В PS5-версию Assassin's Creed Mirage уже играет на 68% меньше игроков, чем на старте

2023 год был богат на крупные игровые релизы, из-за чего любому проекту было особенно трудно занять достойное место, особенно в таком насыщенном месяце, каким оказался октябрь. Поэтому даже Assassin's Creed Mirage, после весьма впечатляющего старта, теперь вынуждена бороться с неизбежными последствиями слишком сильной конкуренции. Как оказалось, у последней части от Ubisoft очень и очень большие проблемы с сохранением активной пользовательской базы.

Assassin's Creed Mirage - это возвращение к истокам саги, причем в формате, гораздо более сдержанном и близком к первым эпизодам, чем в последней трилогии. Подобный подход разделил общественность и привел к неизбежным результатам: согласно последним данным, которые приводит TrueTrophies, за один месяц количество активных пользователей на PS5 упало на 68,11%.

И хотя практически очевидно, что после релиза одиночной игры ее популярность неминуемо падает, в случае с Assassin's Creed Mirage этот показатель достиг очень высокого уровня, особенно если сравнивать его с рядом других крупных релизов года. Тем более, как отметили в TrueTrophies, у некоторых игр уровня "трипл-А" этот показатель редко превышал 50%: к примеру, у Resident Evil 4 он составил всего 39,44%, а у Star Wars Jedi Survivor - 48,79%.

То есть очевидно, что за этим падением стоит нечто большее, чем простое "переключение" на другие актуальные игры, несомненно одно - Mirage предстоит преодолеть немало препятствий, чтобы убедить игроков снова вернуться на улицы Багдада.

А если учесть, что многие фанаты даже признали ее одной из лучших глав саги, то становится вполне очевидно, что что-то с ней не так по сравнению с другими, а вот что именно у нее не так - мы и увидим в будущих обновлениях.