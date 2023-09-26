В сеть попал список трофеев Assassin's Creed Mirage

После трех игр и пяти лет изучения древней истории через призму ролевой игры, Assassin's Creed Mirage наконец-то возрождает оригинальную формулу стелс-экшена франшизы. Поклонники с нетерпением ждали этого возвращения, и многие сравнивали предстоящую игру со старыми фаворитами фанатов, такими как Assassin's Creed II и Assassin's Creed: Brotherhood. За неделю до релиза в сеть попал список трофеев игры. Всего в Assassin’s Creed Mirage 51 трофей (1 платиновый, 1 золотой, 15 серебряных, 34 бронзовых).
Трофеи выглядят довольно легко и понятно. Список начинается с восьми сюжетных трофеев за победу над определенными боссами. Для коллекционирования и завершения игрокам нужно разблокировать все навыки, полностью обновить все инструменты, синхронизировать все точки обзора, украсть 18 артефактов и принести их в Дервис, исследовать все территории, принести все 7 потерянных книг в Аль-Джахиз, разгадать одну загадку и получить сокровище. Поэтому требуется высокий процент прохождения игры.
Большинство оставшихся трофеев предназначены для многократного выполнения определенных действий. Игроки также должны накопить в общей сложности 2007 дирхамов (денег). Похоже, что большую часть этого можно сделать на ранней стадии в любое время.
С полным списком трофеев можно ознакомиться по ссылке.
Пожалуй, подождем в Стим. А там и по скидочке. Классика ожиданий игр Срубисофта.
Жду, предзаказал за 3К. Обязательно на плашку буду закрывать, как и предыдущие 3 части. Вальхалла сожрала 136 часов, это конеш жёппа полная была