В сеть просочилось почти полтора часа игрового процесса Assassin's Creed Mirage

Кто-то, кто получил раннюю копию Assassin’s Creed Mirage, решил слить почти 90 минут игрового процесса из предстоящей игры Ubisoft. В геймплее, как и следовало ожидать, присутствуют тяжелые спойлеры из игры. От миссий до побочных квестов и пользовательского интерфейса игры — все, что вы можете себе представить, показано в полном объеме. Есть даже полные кат-сцены, которые дают представление об основной истории игры.
Assassin’s Creed Mirage выйдет 5 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Для тех, кто хочет поиграть в игру на ПК, обратите внимание, что игра не будет доступна в Steam. Вместо этого вам придется приобрести и загрузить его непосредственно у Ubisoft или в магазине Epic Games Store.
их вехнихт ге клабт
гитлер капут
А игра тоже самое что и предыдущая и предыдущая и предыдущая и так далее
одно и тоже
Говорили, что прохождения игры гораздо короче предыдущих 3х частей ?! Ну тогда в день сливайте по часу игрового процесса, как раз до выхода игры на ютубчике пройдем ее)
Негроассасин радует 🤢🤢🤢надеюсь он транс
В целом мне нравится, плюс игра достаточно дешевая, чисто для коллекции асасинов можно прикупить
По крайне мере это лучше чем рпг-ассасины
А мне понравились эти ассасины. Вальгаллу осилить не смог, но одиссею и истоки прошел полностью и со всеми дополнениями. Все индивидуально
А у тебя был баг в Assassin's Creed: Истоки с водой, что кода ныряешь игру закрывает!! Вроде как этот баг так и не исправили.
Да, его так и не исправили. Там нужны танцы с бубном и делать дрова на видеокарту определенного года и месяца, чтобы норм все было
Не знал, что юбисофт еще выпускает игры.
Нет, они выпускают кал