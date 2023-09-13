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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 415 оценок

В сеть просочилось почти полтора часа игрового процесса Assassin's Creed Mirage

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monk70
Новости

Кто-то, кто получил раннюю копию Assassin’s Creed Mirage, решил слить почти 90 минут игрового процесса из предстоящей игры Ubisoft. В геймплее, как и следовало ожидать, присутствуют тяжелые спойлеры из игры. От миссий до побочных квестов и пользовательского интерфейса игры — все, что вы можете себе представить, показано в полном объеме. Есть даже полные кат-сцены, которые дают представление об основной истории игры.

Assassin’s Creed Mirage выйдет 5 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК. Для тех, кто хочет поиграть в игру на ПК, обратите внимание, что игра не будет доступна в Steam. Вместо этого вам придется приобрести и загрузить его непосредственно у Ubisoft или в магазине Epic Games Store.

2
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
dreamevil2067

их вехнихт ге клабт

гитлер капут

А игра тоже самое что и предыдущая и предыдущая и предыдущая и так далее

одно и тоже

3
dangerous_beast

Говорили, что прохождения игры гораздо короче предыдущих 3х частей ?! Ну тогда в день сливайте по часу игрового процесса, как раз до выхода игры на ютубчике пройдем ее)

1
UndecidedLionel

Негроассасин радует 🤢🤢🤢надеюсь он транс

0
ilyakingcud

В целом мне нравится, плюс игра достаточно дешевая, чисто для коллекции асасинов можно прикупить

-4
RTYWD

По крайне мере это лучше чем рпг-ассасины

-5
Morpex333

А мне понравились эти ассасины. Вальгаллу осилить не смог, но одиссею и истоки прошел полностью и со всеми дополнениями. Все индивидуально

-4
Юрец Одесса Morpex333

А у тебя был баг в Assassin's Creed: Истоки с водой, что кода ныряешь игру закрывает!! Вроде как этот баг так и не исправили.

0
ilyakingcud Юрец Одесса

Да, его так и не исправили. Там нужны танцы с бубном и делать дрова на видеокарту определенного года и месяца, чтобы норм все было

1
0ncnjqybr
По крайне мере это лучше чем рпг-ассасины
2
Protocol10

Не знал, что юбисофт еще выпускает игры.

-7
Desmond72Miles

Нет, они выпускают кал

2