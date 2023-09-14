В сеть просочился ролик с демонстрацией меню навыков Assassin's Creed Mirage

Очередной день, очередная утечка Assassin’s Creed Mirage, поскольку все навыки в игре утекли в сеть. По сообщению LetsTalkGaming в Твиттере, навыки, похоже, относятся к одному из трех деревьев: Фантом, Трикстер и Хищник. Некоторые из различных доступных навыков включают в себя возможность убить вторую цель сразу после совершения убийства, замедление времени при прицеливании метательных ножей, дополнительные слоты для инструментов и многое другое.
Всего у игроков есть 23 навыка. У вас также будет возможность сбросить все свои навыки, если вы не будете довольны своим выбором.
Вчера в сеть также было выложено около 90 минут геймплея.
Assassin’s Creed Mirage выйдет 5 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.
Да-да-да, всё просочилось в сеть за недельку, "вот не ожидали, а оно пришло."
первого асасина вообще
за месяц слили на торрент
Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.
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