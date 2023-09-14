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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 415 оценок

В сеть просочился ролик с демонстрацией меню навыков Assassin's Creed Mirage

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monk70
Новости

Очередной день, очередная утечка Assassin’s Creed Mirage, поскольку все навыки в игре утекли в сеть. По сообщению LetsTalkGaming в Твиттере, навыки, похоже, относятся к одному из трех деревьев: Фантом, Трикстер и Хищник. Некоторые из различных доступных навыков включают в себя возможность убить вторую цель сразу после совершения убийства, замедление времени при прицеливании метательных ножей, дополнительные слоты для инструментов и многое другое.

Всего у игроков есть 23 навыка. У вас также будет возможность сбросить все свои навыки, если вы не будете довольны своим выбором.

Вчера в сеть также было выложено около 90 минут геймплея.

Assassin’s Creed Mirage выйдет 5 октября на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Merelone

Да-да-да, всё просочилось в сеть за недельку, "вот не ожидали, а оно пришло."

1
-zotik-

первого асасина вообще

за месяц слили на торрент

0
ImpishWill

Pаcпpодажa.(остатки со склада по старому курсу $ ).Потом будет дороже на 30-40%.

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