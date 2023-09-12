В сеть слили 13 минут игрового процесса Assassin's Creed Mirage

Если официальных трейлеров Assassin’s Creed Mirage вам оказалось мало, то можете посмотреть на свежий ролик, демонстрирующий 13 минут реального игрового процесса. Его опубликовал контент-мейкер под ником Dr.Stealth и судя по всему, запись вскоре может быть удалена. Автор публикации так же предупредил о незначительных спойлерах.
В видеоролике представлены возможности скрытного прохождения и тихого устранения противников, так же представлен вид на Багдад и несколько катсцен.
Релиз Assassin’s Creed Mirage состоится 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.
Мда, не очень. Наскучит быстро
Ну город выглядит отлично, но как же не хватает паркура юнити, этот дубовый с последней трилогии очень убого выглядит.
он был более реалистичный, викинги не были фанатами ямакаси в то время))
ну ладно +5 баллов за кота
Главное вышки завезли,а то я уже переживать начал.
Они писали что хотят сделать упор на стелс,где тогда элементы социального стесла.
обещали же вернуться к истокам)
поскорее бы попробовать, а то давно ассасина не было
да убрать надо полоску жизни и чтоб нормально они убивались с пары ударов
Говорили что игра будет похожа на старые игры и в итоге мы видим всё ту же боёвку,тот же паркур,ту же графику и будет тот же магазин с таймсейверами.Надежда осталась лишь на сюжет,который скорее всего развивать не будут
Для чушканов сойдет