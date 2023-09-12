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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 411 оценок

В сеть слили 13 минут игрового процесса Assassin's Creed Mirage

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butcher69
Новости

Если официальных трейлеров Assassin’s Creed Mirage вам оказалось мало, то можете посмотреть на свежий ролик, демонстрирующий 13 минут реального игрового процесса. Его опубликовал контент-мейкер под ником Dr.Stealth и судя по всему, запись вскоре может быть удалена. Автор публикации так же предупредил о незначительных спойлерах.

В видеоролике представлены возможности скрытного прохождения и тихого устранения противников, так же представлен вид на Багдад и несколько катсцен.

Релиз Assassin’s Creed Mirage состоится 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Banamba

Мда, не очень. Наскучит быстро

3
wdymBro

Ну город выглядит отлично, но как же не хватает паркура юнити, этот дубовый с последней трилогии очень убого выглядит.

2
-zotik-

он был более реалистичный, викинги не были фанатами ямакаси в то время))

1
Алексей1478

ну ладно +5 баллов за кота

1
saa0891

Главное вышки завезли,а то я уже переживать начал.

Они писали что хотят сделать упор на стелс,где тогда элементы социального стесла.

1
-zotik-
Главное вышки завезли.

обещали же вернуться к истокам)

0
-zotik-

поскорее бы попробовать, а то давно ассасина не было

0
JohnTornton

да убрать надо полоску жизни и чтоб нормально они убивались с пары ударов

0
Josuke_4444

Говорили что игра будет похожа на старые игры и в итоге мы видим всё ту же боёвку,тот же паркур,ту же графику и будет тот же магазин с таймсейверами.Надежда осталась лишь на сюжет,который скорее всего развивать не будут

0
Protocol10

Для чушканов сойдет

0