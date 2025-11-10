В сеть утек список трофеев DLC Assassin's Creed Mirage: Valley of Memories

За неделю до выхода бесплатного дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage в сети появился список трофеев. По данным Gamerant, в DLC игроки получат доступ к 11 новым достижениям, четыре из которых помечены как «секретные».
Что касается трофеев, то игрокам предстоит не только пройти основную сюжетную линию Valley of Memory, но и тщательно собирать различные предметы коллекционирования и выполнять новые испытания на карте.
Дополнение Valley of Memory отправит Басима в долину Аль-Ула — где герой будет искать следы своего давно пропавшего отца. Кроме новых квестов и карты, игрокам будут доступны улучшенные элементы паркура, в том числе механика выполнения ручных прыжков,а также дополнительные настройки сложности и долгожданная возможность переиграть миссии со специальными испытаниями.
18 ноября уже не за горами, и одно можно сказать наверняка: DLC Valley of Memory — это не просто ностальгический возврат в прошлое, а мост между интроспективным повествованием Mirage и постоянно развивающейся мифологией франшизы. Не важно, являетесь ли вы фанатом погони за трофеями или просто любите изучать мир игры и прошлое Басима, это дополнение станет обязательным элементом истории Assassin's Creed.
Согласен, это большая катастрофическая утечка. Теперь все пропало, виновных найти и сослать в анальную каторгу, чтобы впредь ничего не утекало и не вытекало откуда не следует.
Если протагонист всё так же позорно телепортируется к врагам, которых добивает, то никакие обновления с дополнениями игре не помогут.
В игре боги предтечи, анализаторы мозга и мегакорпорация управляющая миром, но тебя удивило телепортация? Вау
Интересно, где ты в комментарии увидел удивление. Но да ладно, пусть это будет на твоей совести.
DLC года будет ✌️