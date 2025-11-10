В сеть утек список трофеев DLC Assassin's Creed Mirage: Valley of Memories

За неделю до выхода бесплатного дополнения Valley of Memory для Assassin's Creed Mirage в сети появился список трофеев. По данным Gamerant, в DLC игроки получат доступ к 11 новым достижениям, четыре из которых помечены как «секретные».

Что касается трофеев, то игрокам предстоит не только пройти основную сюжетную линию Valley of Memory, но и тщательно собирать различные предметы коллекционирования и выполнять новые испытания на карте.

Дополнение Valley of Memory отправит Басима в долину Аль-Ула — где герой будет искать следы своего давно пропавшего отца. Кроме новых квестов и карты, игрокам будут доступны улучшенные элементы паркура, в том числе механика выполнения ручных прыжков,а также дополнительные настройки сложности и долгожданная возможность переиграть миссии со специальными испытаниями.

18 ноября уже не за горами, и одно можно сказать наверняка: DLC Valley of Memory — это не просто ностальгический возврат в прошлое, а мост между интроспективным повествованием Mirage и постоянно развивающейся мифологией франшизы. Не важно, являетесь ли вы фанатом погони за трофеями или просто любите изучать мир игры и прошлое Басима, это дополнение станет обязательным элементом истории Assassin's Creed.