В сети детально сравнили физику и геймплей Assassin's Creed Mirage с самой первой Assassin's Creed

Недавно в продаже появилась Assassin's Creed: Mirage, получившая от некоторых СМИ и геймеров высокую оценку за возвращение к истокам серии Assassin's Creed. получившая от некоторых СМИ и геймеров высокую оценку за возвращение к истокам серии игр.
Но поскольку обе игры представляют собой две базовые части франшизы, напрашивается резонный вопрос: какая из них лучше - Assassin's Creed 1 или Assassin's Creed: Mirage? И чтобы как-то помочь найти ответ на этот вопрос, на YouTube-канале GameBest подготовили специальный сравнительный ролик.
В ролике подробно рассматриваются отличия между двумя играми в плане детализации, физики и геймплея. В большинстве своих отзывов геймеры весьма высоко оценивают качество Assassin's Creed 1.
В некоторых отношениях первая Assassin's Creed по-прежнему соответствует современным стандартам. Ее достоинства заключаются в таких аспектах, как прыжок веры, паркур, сюжет, персонажи, плавная анимация и физика ткани, которые были революционными в 2007 году и по-прежнему смотрятся очень достойно даже в сравнении с рядом более современных игр.
Первая Assassin's Creed вышла в 2007 году, последняя — Assassin’s Creed Mirage — 5 октября 2023 года.
Альтаир даже двигается как хищник, видно мастерство и угрозу. Басим же просто торговец, движения вялые.
Ностальгия прям по краю, для 2007 года Assassin’s Creed была очень не обычной игрой, играл не раз и пере проходил, скрытое убийства + открытие нового оружия и сюжет тоже была очень крутой, что мог переплюнуть только Assassin’s Creed 2 (так скажет великолепная троица об истории Эцио).
Assassin’s Creed Mirage правильный наследник но сильным опозданием и немного более фантастическими движениями самого ГГ, что уже немножко не в стиле оригинала в целом, что больше от новых серии, мы полюбили 1 и 2 часть не мистику и фантастику во время игры, а за более реальность и отличный сюжет и возможность развиваться.
Но в любом случае надеюсь Assassin’s Creed Mirage оправдает ожидание как старых так и новых поклонников, лично я не одной серии после истории Эцио так и не прошел до конца, забросил на пол пути все эти части, хотя все кроме валгали есть куплены.
Не знаю как всем, но AC, AC:2, ACB убивать было мм, красиво. Ощущал что с твоим скиллом, растет и мастерство персонажа. Плюс, было ощущения хищника и жертвы и перед каждым убийством ты думал, стратегически, потому что один малейший просчет приводил к хреновой синхронизации. Плюс наполнения мира у предыдущих частей, было в разы интереснее, как и реакции на действия ассасина. Но черт возьми, как же красиво и опасно выглядят убийства в первом Ассасине. И нравилась эта приближенность к человеку, а не супергерою.
Убиства были красивыми, но для этого надо было стоять и жать парирование, одну кнопку что бы выйграть))
де ламп ис мувинг
эмэйзинг на моменте где разбиваются тарелки
это уже нездоровая какая-то херня... 2023 год, ребята!
Сравнили технологи в 20 лет разницы. А почему не на дэнди?
так бывает что 16 лет назад(в 2007г.) могло быть лучше.
Вот именно. 20 лет а изменений минимум.