В сети обнаружился ролик Assassin's Creed Mirage с первыми минутами геймплея

Assassin's Creed Mirage стала жертвой утечки, по-видимому, из-за копии для ПК, полученной до официального запуска. Результатом является слитое видео с первыми минутами геймплея, но дальнейшие материалы могут появиться в ближайшие несколько часов.
Ролик включает в себя начальные эпизоды кампании, в которых Басим сталкивается с повторяющимися кошмарами, прежде чем воссоединиться со своим другом Нехалом, а затем отправляется исследовать Анбар.
Таким образом, на данный момент это не сенсационные спойлеры, но с этой точки зрения ситуация кажется очень тревожной, и поэтому существует реальный риск встретить нежелательные превью.
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Да тут и остальные минуты будут такие же как и первые..