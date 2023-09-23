на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 429 оценок

В сети обнаружился ролик Assassin's Creed Mirage с первыми минутами геймплея

©
monk70
Новости

Assassin's Creed Mirage стала жертвой утечки, по-видимому, из-за копии для ПК, полученной до официального запуска. Результатом является слитое видео с первыми минутами геймплея, но дальнейшие материалы могут появиться в ближайшие несколько часов.

Ролик включает в себя начальные эпизоды кампании, в которых Басим сталкивается с повторяющимися кошмарами, прежде чем воссоединиться со своим другом Нехалом, а затем отправляется исследовать Анбар.

Таким образом, на данный момент это не сенсационные спойлеры, но с этой точки зрения ситуация кажется очень тревожной, и поэтому существует реальный риск встретить нежелательные превью.

-1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lelik_mc_kawai

нужен VPN что бы попасть на сайт

0
Сергей Понащенко

Да тут и остальные минуты будут такие же как и первые..

0