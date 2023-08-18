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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.4 391 оценка

В сети появилась игровая карта Assassin's Creed Mirage

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monk70
Новости

В связи с приближением даты выхода Assassin's Creed: Mirage на официальном Twitter-аккаунте Ubisoft Japan появилось интересное наблюдение.

На самом деле, как вы можете убедиться прямо под этой новостью, японское подразделение издателя опубликовало твиттер, посвященный предварительным заказам игры. В твите, в частности, раскрываются бонусы за предварительный заказ, предоставляемые для Assassin’s Creed: Mirage при покупке на Amazon Japan. Среди них, помимо трех открыток, вдохновленных игрой, есть и репродукция карты Багдада.

Интересное наблюдение, дающее некоторые подсказки о том, какой будет широта игрового мира Assassin's Creed: Mirage, который должен представить себя явно более замкнутым, чем то, что было замечено в новом курсе серии, начатом Assassin's Creed: Origins и продолжившемся Odyssey и Valhalla. Приключения Басима ибн Исхака, как мы помним, будут переплетаться с захватывающей историей Багдада 9-го века в стиле «Тысячи и одной ночи».

Чтобы снова увидеть игру в действии, достаточно подождать несколько дней, поскольку Ubisoft уже подтвердила присутствие Assassin’s Creed: Mirage на открытии Gamecom 2023.

5
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
СнопакДоминатор

Ясно... Город как моё село, на велике можно за 10 минут объехать.

5
AndruhaGruz

100% в игре не будет верховой езды😆Этих Юбиков не поймёшь то зделают очень много то очень мало,не как золотую середину не найдут🧐

1
Imnogamer

Дело ж в качестве. Что толку от огромных площадей, которые от горизонта до горизонта заполнены ничем.

0
Desmond72Miles

Судя по картинке, карта будет небольшой, это очень радует. А то надоели эти огромные пустые миры

3
Сергей Понащенко

Будет маленький пустой мир)..

-1
Desmond72Miles Сергей Понащенко

Маленький=более насыщенный и проработанный, это всегда так работало

3
Imnogamer Сергей Понащенко

Ага.) Вот я угарну, если они сейчас таким образом толсто протроллят. Типа, "не хотели большой пустой мир, заполненный вишками, получите - маленький пустой мир с меньшим количеством вышек, распишитесь.."))

0
AndruhaGruz Сергей Понащенко

Это точно😂

1
Nell_0071 Desmond72Miles

Именно, "работало", не работает в новых реалиях 😂

-2