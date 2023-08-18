В сети появилась игровая карта Assassin's Creed Mirage

В связи с приближением даты выхода Assassin's Creed: Mirage на официальном Twitter-аккаунте Ubisoft Japan появилось интересное наблюдение.
На самом деле, как вы можете убедиться прямо под этой новостью, японское подразделение издателя опубликовало твиттер, посвященный предварительным заказам игры. В твите, в частности, раскрываются бонусы за предварительный заказ, предоставляемые для Assassin’s Creed: Mirage при покупке на Amazon Japan. Среди них, помимо трех открыток, вдохновленных игрой, есть и репродукция карты Багдада.
Интересное наблюдение, дающее некоторые подсказки о том, какой будет широта игрового мира Assassin's Creed: Mirage, который должен представить себя явно более замкнутым, чем то, что было замечено в новом курсе серии, начатом Assassin's Creed: Origins и продолжившемся Odyssey и Valhalla. Приключения Басима ибн Исхака, как мы помним, будут переплетаться с захватывающей историей Багдада 9-го века в стиле «Тысячи и одной ночи».
Чтобы снова увидеть игру в действии, достаточно подождать несколько дней, поскольку Ubisoft уже подтвердила присутствие Assassin’s Creed: Mirage на открытии Gamecom 2023.
Ясно... Город как моё село, на велике можно за 10 минут объехать.
100% в игре не будет верховой езды😆Этих Юбиков не поймёшь то зделают очень много то очень мало,не как золотую середину не найдут🧐
Дело ж в качестве. Что толку от огромных площадей, которые от горизонта до горизонта заполнены ничем.
Судя по картинке, карта будет небольшой, это очень радует. А то надоели эти огромные пустые миры
Будет маленький пустой мир)..
Маленький=более насыщенный и проработанный, это всегда так работало
Ага.) Вот я угарну, если они сейчас таким образом толсто протроллят. Типа, "не хотели большой пустой мир, заполненный вишками, получите - маленький пустой мир с меньшим количеством вышек, распишитесь.."))
Это точно😂
Именно, "работало", не работает в новых реалиях 😂