В сети появились новые изображения и подробности о книге Assassin's Creed Mirage Discovery ©

Откройте для себя жизнь Багдада в IX веке. Окунитесь в самое сердце рынков специй и побывайте на вершинах самых красивых зданий. Откройте для себя секреты этой невероятной и экстравагантной цивилизации. Узнайте 1001 необычный факт об этой захватывающей эпохе и этих впечатляющих странах.

До мирового релиза Assassin's Creed Mirage остается чуть меньше месяца, и если ничего не изменится, то 12 сентября будет снято эмбарго, и представители прессы смогут показать миру 4 часа геймплея Assassin's Creed Mirage, которым они смогли насладиться в финальной версии игры.

И вот теперь, когда мы с нетерпением ждем показа геймплея Assassin's Creed Mirage, благодаря Amazon France появились новые изображения и подробности о Assassin's Creed Mirage Discovery Book, а также стало известно, что книга поступит в продажу 18 октября 2023 года по цене 19,95 евро.

Как можно видеть ниже, появились новые концепт-арты Assassin's Creed Mirage и подробная информация о городе Багдад, некоторых его важнейших районах, торговле, безопасности, багдадской тюрьме и многом другом.

В золотой век Багдада (IX в.) существовала полиция, занимавшаяся выявлением правонарушителей и преступников. Заключенных могли сажать в тюрьму по разным причинам: в основном за долги, а также за воровство, публичное пьянство и т.д. Мужчины и женщины содержались в камерах отдельно, но узники разных религий содержались вместе.

В Багдаде, как и в других городах империи, городскую безопасность обеспечивала шурта (полиция). Вооруженные тяжелыми палками и сопровождаемые собакой, ее представители патрулировали улицы, расследовали преступления и иногда устраивали облавы. При Аббасидах шурта утратила свою прежнюю роль репрессантов и личной охраны халифата. Не имея права выносить приговор, она должна была сопровождать подозреваемого к кади или мухтасибу (для суда), а затем исполнять его решение.

В то время в Багдаде было не менее семи тюрем. В каждой из них содержалось от нескольких десятков до нескольких сотен заключенных. Попасть в одну из семи тюрем города считалось одним из худших видов наказания. Многие заключенные предпочли бы телесные наказания, предписанные Кораном или исламской юриспруденцией, нежели провести еще один день в тюрьме.

Условия содержания были плачевными: переполненные тюрьмы, активное применение принудительных мер - в том числе обездвиживания, чтобы заключенный не мог подняться для молитвы, отсутствие еды и воды, насилие между заключенными, жестокое обращение с заключенными со стороны озлобленных людей, низкая зарплата охранников... Самой страшной тюрьмой была Мутбак: заключенных (обычно политических) бросали в ямы, в полной тишине и темноте, пока они не умирали.

Город Багдад, основанный в 762 г. с окончанием строительства в 766 г., был построен по строгому плану. В основу планировки Багдада легли образцы сасанидских городов. Его основатель, халиф Аль-Мансур, расположил территорию города в кольцевой ограде, украшенной цилиндрическими башнями и четырьмя воротами, а в центре поместил императорский дворец и Большую мечеть. В таком чистом виде этот невероятный город просуществовал, к сожалению, всего несколько лет, но на протяжении многих веков он оставался идеальной моделью города.

Торговые маршруты через Индийский океан позволяли связывать Багдад с Восточной Африкой, Индией, Юго-Восточной Азией и Китаем, открывая перед городом широкие возможности. Однако такие морские перевозки, будучи более быстрыми, чем сухопутные, не были лишены опасностей.