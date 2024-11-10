В сети появилось сравнение Assassin's Creed Mirage на PS5 Pro и стандартной PS5

Канал ElAnalistaDeBits продолжает серию роликов, посвященных сравнению PS5 Pro и стандартной PS5. На этот раз речь идет о Assassin's Creed Mirage, одной из игр, которая получила специальное обновление, призванное раскрыть потенциал консоли среднего поколения от Sony.

Если в других играх на PS5 Pro добавлялись новые графические пресеты, то с творением Ubisoft дело обстоит практически наоборот: режим «Качество» с разрешением 2160p и 30 fps и режим «Производительность» с динамическим разрешением 2160p и 60 fps были удалены на PS5 Pro в пользу одного пресета, который, по сути, выполняет обе задачи, предлагая динамическое разрешение 2160p с активным PSSR и 60 fps.

Что же на самом деле изменилось? Согласно анализу ютубера, на PS5 Pro Assassin's Creed Mirage визуально соответствует старому режиму «Качество», но с улучшенными текстурами, анимацией растительности, дальностью прорисовки, окклюзией окружения и тенями. При этом разрешение динамически масштабируется аналогично пресету «Производительность», но в данном случае речь идет о стабильных 60 fps, в отличие от стандартной консоли, на которой были заметны просадки.