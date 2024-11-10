В сети появилось сравнение Assassin's Creed Mirage на PS5 Pro и стандартной PS5

Канал ElAnalistaDeBits продолжает серию роликов, посвященных сравнению PS5 Pro и стандартной PS5. На этот раз речь идет о Assassin's Creed Mirage, одной из игр, которая получила специальное обновление, призванное раскрыть потенциал консоли среднего поколения от Sony.
Если в других играх на PS5 Pro добавлялись новые графические пресеты, то с творением Ubisoft дело обстоит практически наоборот: режим «Качество» с разрешением 2160p и 30 fps и режим «Производительность» с динамическим разрешением 2160p и 60 fps были удалены на PS5 Pro в пользу одного пресета, который, по сути, выполняет обе задачи, предлагая динамическое разрешение 2160p с активным PSSR и 60 fps.
Что же на самом деле изменилось? Согласно анализу ютубера, на PS5 Pro Assassin's Creed Mirage визуально соответствует старому режиму «Качество», но с улучшенными текстурами, анимацией растительности, дальностью прорисовки, окклюзией окружения и тенями. При этом разрешение динамически масштабируется аналогично пресету «Производительность», но в данном случае речь идет о стабильных 60 fps, в отличие от стандартной консоли, на которой были заметны просадки.
какой же трешак с этой пс5 про.
И при этом выглядит мыльнее чем на пс 5
три оттенка Г-oBнa
Дак ты присмотрись, на про чуть мыльнее. Не улавливаешь прикола? На консоле про, картинка мыльнее чем на фат😁
Как обычно чудо не произошло, да и кто будет доп средства вкладывать на про версию игры минувших лет.
Ну это просто забавно😂
Зато сколько было слов о 33 ТФ, прям как было с пс5 где пиарили ссд ссд, а по итогу можно было и обычным nvme обойтись, но зачем тупо распаяли на плате что для удешевления не более.
Почему разрабы не могут выкрутить настройку резкости. Если на пк это доступно через драйвер видеокарты для любой игры, то и на консолях это должно быть не сложнее настроить.
ожидаемо)
Это что, первоапрельская шутка, которую не успели выпустить вовремя? Где же те времена, когда графон между поколениями был заметен так, что вопросов не возникало? Чем отличаются PRO версия от обычной? Ну конечно же - ценой. Одна для рядовых геймеров, а другая для крутых. Одна стоит 50-55 тыс. а другая 120-130...