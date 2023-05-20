В сети появился короткий геймплейный ролик Assassin's Creed Mirage

В сети появился короткий геймплейный ролик предстоящей Assassin's Creed Mirage. Это низкокачественное видео длится всего пару секунд и показывает бегущего Басима. Так что не ждите от него многого.
В Assassin's Creed Mirage игроки узнают историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет ответы и справедливость, перемещаясь по шумным улицам Багдада девятого века.
Хотя это видео низкого разрешения, оно действительно похоже на Assassin's Creed. Анимация бега Басима похожа на анимацию Эйвора. Кроме того, мы можем видеть физику ткани. Так что да, похоже, что это действительно подлинная утечка. Окружающая обстановка также навевает ассоциации с Black Flag, так что это интересно.
На следующей неделе Sony проведет PlayStation Showcase, так что мы можем получить новый геймплейный трейлер новой Assassin's Creed. А если этого не произойдет, то можно предположить, что Ubisoft выпустит новый трейлер на мероприятии Summer Game Fest 2023.
Они что всё ещё снимают на камеры с 0.3мегапикселя?
Походу спецом 240р сделали, сами и слили
Бег - самый лучший навык ассасина
а главное уникальный
rкадры из Origin. а показывают, как новую часть...
Юнити 2.0 что ли
Я очень хочу чтобы паркур был близок к этой игре.
ахахахахаха, я удивлен от нового геймплея)))))
настолько короткий, что даже у меня кекс дольше длится
Если этот геймплейный ролик не фейк, тогда всё очень плохо. Новый Оссосин смотрится, как г*внина на палке.
Щас бы по 240р определять как он смотрится
да по любому окажется редкостным г*внищем. Или ты у нас беливер? ))
А вам никто не говорил что они будут кардинально менять многое.
все тот же корявый бег)могли бы уже поменять,
Да не, здесь как раз анимация бега нормально сделана, в отличие от каких-нибудь Джедаев, где рыжик Йен Галахер бегает словно в штаны насрал.
Это он после бурной ночи с Микки так бегает. 😁
ассасинам до джедаев-как....джедаи хоть сюжет внятный есть и норм герои)а не аля..
Шо то фигня, шо это фигня.
вкус у вас молодой человек аля помойный)