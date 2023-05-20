В сети появился короткий геймплейный ролик Assassin's Creed Mirage ©

В сети появился короткий геймплейный ролик предстоящей Assassin's Creed Mirage. Это низкокачественное видео длится всего пару секунд и показывает бегущего Басима. Так что не ждите от него многого.

В Assassin's Creed Mirage игроки узнают историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет ответы и справедливость, перемещаясь по шумным улицам Багдада девятого века.

Хотя это видео низкого разрешения, оно действительно похоже на Assassin's Creed. Анимация бега Басима похожа на анимацию Эйвора. Кроме того, мы можем видеть физику ткани. Так что да, похоже, что это действительно подлинная утечка. Окружающая обстановка также навевает ассоциации с Black Flag, так что это интересно.

На следующей неделе Sony проведет PlayStation Showcase, так что мы можем получить новый геймплейный трейлер новой Assassin's Creed. А если этого не произойдет, то можно предположить, что Ubisoft выпустит новый трейлер на мероприятии Summer Game Fest 2023.