Assassin's Creed: Mirage 2023 г.
7.5 296 оценок

В сети появился короткий геймплейный ролик Assassin's Creed Mirage

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Procy_on
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В сети появился короткий геймплейный ролик предстоящей Assassin's Creed Mirage. Это низкокачественное видео длится всего пару секунд и показывает бегущего Басима. Так что не ждите от него многого.

В Assassin's Creed Mirage игроки узнают историю Басима, хитрого уличного вора, который ищет ответы и справедливость, перемещаясь по шумным улицам Багдада девятого века.

Хотя это видео низкого разрешения, оно действительно похоже на Assassin's Creed. Анимация бега Басима похожа на анимацию Эйвора. Кроме того, мы можем видеть физику ткани. Так что да, похоже, что это действительно подлинная утечка. Окружающая обстановка также навевает ассоциации с Black Flag, так что это интересно.

На следующей неделе Sony проведет PlayStation Showcase, так что мы можем получить новый геймплейный трейлер новой Assassin's Creed. А если этого не произойдет, то можно предположить, что Ubisoft выпустит новый трейлер на мероприятии Summer Game Fest 2023.

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Комментарии: 23
Ваш комментарий
Grindest

Они что всё ещё снимают на камеры с 0.3мегапикселя?

8
gam_rev

Походу спецом 240р сделали, сами и слили

0
Mandalordek

Бег - самый лучший навык ассасина

3
malars0

а главное уникальный

0
AlexVurhis

rкадры из Origin. а показывают, как новую часть...

2
Алексей1478

Юнити 2.0 что ли

0
Wraith_Soul

Я очень хочу чтобы паркур был близок к этой игре.

0
RSV_GAMER_1987

ахахахахаха, я удивлен от нового геймплея)))))

-1
JohnTornton

настолько короткий, что даже у меня кекс дольше длится

-1
Лунамария

Если этот геймплейный ролик не фейк, тогда всё очень плохо. Новый Оссосин смотрится, как г*внина на палке.

-2
gam_rev

Щас бы по 240р определять как он смотрится

0
Лунамария gam_rev

да по любому окажется редкостным г*внищем. Или ты у нас беливер? ))

-1
Wraith_Soul

А вам никто не говорил что они будут кардинально менять многое.

0
SULIK 712

все тот же корявый бег)могли бы уже поменять,

-6
Wing42

Да не, здесь как раз анимация бега нормально сделана, в отличие от каких-нибудь Джедаев, где рыжик Йен Галахер бегает словно в штаны насрал.

0
Grindest Wing42

Это он после бурной ночи с Микки так бегает. 😁

0
vladimirasss Wing42

ассасинам до джедаев-как....джедаи хоть сюжет внятный есть и норм герои)а не аля..

-5
Wing42 vladimirasss

Шо то фигня, шо это фигня.

-1
vladimirasss Wing42

вкус у вас молодой человек аля помойный)

0