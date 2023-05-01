В Steam продавались поддельные Assassin's Creed Mirage и Skull and Bones - некоторые успели купить ©

Фанаты Assassin's Creed с нетерпением ждут Assassin's Creed Mirage, предстоящую игру во франшизе, действие которой происходит в Багдаде. Ubisoft еще не назначила дату выхода игры, поэтому кто-то решил создать несколько фальшивых страниц в Steam для предстоящих игр компании, взимая с пользователей $33,99.



"Игра" сначала представилась как Assassin's Creed Mirage, но затем было изменено название, описание и изображения на Pirateland.

Global Development и их издатель, Global Entertainment, стоят за страницей Pirateland в Steam. Он также создал страницу для Fantasy of Medieval, которая изначально выглядела как Skull and Bones, и самую странную игру Racer, которая притворялась видеоигровой адаптацией турецкой телевизионной драмы "Долина Волков".

В играх использовались изображения, сгенерированные ИИ для имитации современной графики видеоигр, а в Pirateland использовалось изображение актера Джоша Дюамеля.

Вы можете просмотреть архивные страницы Steam для Pirateland, Racer и Fantasy of Medieval.

Один ютубер приобрел Pirateland и проверил содержимое игры, но не обнаружил абсолютно ничего. Игра не запускалась и не удалялась из-за отсутствия каких-либо файлов .exe в папке Steam. Все игры появились в Steam 28 апреля 2023 года. Создатели могут заплатить Valve $100 за размещение своих игр на Steam, но очевидно, что эта система несовершенна, и никто не проверяет, настоящие ли эти игры или нет.