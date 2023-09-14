Assassin's Creed Mirage - новинка, которая находится в разработке у Ubisoft и официально выйдет через несколько недель, и как уже не секрет, создается она под влиянием самых первых игр франшизы. Если кратко, то Assassin's Creed Mirage полностью откажется от ролевой механики, присущей трем последним частям франшизы - Origins, Odyssey и Valhalla.
Однако Ubisoft заявила, что не переживает по поводу реакции игроков из-за отказа от механик RPG, поскольку компания уверена, что это должно понравиться игрокам.
"Беспокойство - не совсем подходящее слово. Я имею в виду, что, конечно, хочется быть уверенным в том, что люди довольны тем, что ты делаешь", - сказал Боле в интервью журналу Escapist. "Очевидно, что не все из них будут довольны этим, мы это знали. Мы также очень хорошо понимали, что есть фанаты первой Assassin's Creed и фанаты, которые пришли немного позже, поэтому они больше знакомы с большими, открытыми мирами, такими как Valhalla. Это два разных типа игроков. И со стороны RPG тоже. Мы не волновались".
Как уже было сказано в недавнем интервью Game Informer, Assassin's Creed Mirage в первую очередь служит своеобразной "духовной данью" к первой Assassin's Creed, поэтому для разработчиков была важна эта параллель в пути двух ассасинов, ведь Басим - это как Альтаир.
Assassin's Creed Mirage выйдет 5 октября на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S|X.
В Ubisoft понимают, что Assassin's Creed Mirage может понравиться не всем игрокам
Точнее, не понравится лишь всем..