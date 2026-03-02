voices38 взломал защиту Denuvo в Assassin's Creed: Mirage - Valley of Memory

Взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в последней версии Assassin's Creed: Mirage.

Ранее игра уже попадада на торренты - это произошло после того, как в сеть попала незащищенная Denuvo версия игры. Однако с тех пор вышел ряд крупных обновлений, которые оставались невзломанными, в том числе масштабное сюжетное DLC Valley of Memory.

Я слышал, что многим из вас не нравится гипервизор. voices38 спешит на помощь! Я считаю, что взлом Assassin's Creed Mirage - хорошая цель для развития инструментов. Следующий взлом будет с Denuvo 2025 года выпуска. Спасибо также всем, кто пожертвовал с прошлого раза. Цель уже превысила 50%.