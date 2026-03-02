ЧАТ ИГРЫ
Assassin's Creed Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7.3 1 829 оценок

voices38 взломал защиту Denuvo в Assassin's Creed: Mirage - Valley of Memory

AceTheKing AceTheKing

Взломщик voices38 сообщил о том, что ему удалось взломать защиту Denuvo в последней версии Assassin's Creed: Mirage.

Ранее игра уже попадада на торренты - это произошло после того, как в сеть попала незащищенная Denuvo версия игры. Однако с тех пор вышел ряд крупных обновлений, которые оставались невзломанными, в том числе масштабное сюжетное DLC Valley of Memory.

Я слышал, что многим из вас не нравится гипервизор. voices38 спешит на помощь! Я считаю, что взлом Assassin's Creed Mirage - хорошая цель для развития инструментов. Следующий взлом будет с Denuvo 2025 года выпуска. Спасибо также всем, кто пожертвовал с прошлого раза. Цель уже превысила 50%.
Комментарии:  4
BigTrain

Красавчик, ждем после 2025, новую взломанную игру с Леоном Кеннеди )

1
Le Samourai

В ремейке уже убрали Denuvo

ОгурчикЮрец

Он конечно красавчик, спору нет.

Ну он что по одной игре сейчас взломает и все?

Дальше, 2026 ломает и все. Ждём 2027.

Вот эта фраза.

Следующий взлом будет с Denuvo 2025 года выпуска.

Открой доступ другим взломщикам, как взламывать. Пускай ломают другие игры, старые.

Извинить конечно, какой-то мутный он.

1
fanki1911

Пора идти "закупаться" в зелёный магазин! 😇