Завтра Assassin's Creed Mirage получит обновление 1.0.8 с различными улучшениями и исправлениями

Погрузитесь в историю Басима, ловкого и храброго вора, который отправляется в опасное путешествие по оживлённым и красочным улицам Багдада IX века, чтобы разгадать тайны своего рода и отомстить за обиды. По пути он знакомится с Незримыми, тайной и древней организацией ассасинов, которая открывает ему новые возможности и навыки. Басим становится смертоносным мастером-убийцей и навсегда меняет ход истории.

Вы можете исследовать четыре разных квартала Багдада, каждый со своей атмосферой и секретами. Вы также посетите Аламут — легендарную крепость ассасинов, где вы узнаете о происхождении Кредо.

Игра верна традициям первых частей серии: вы будете много бегать по крышам, прятаться в толпе и совершать скрытные убийства.