Завтра Assassin's Creed Mirage получит обновление 1.0.8 с различными улучшениями и исправлениями

После добавления перманентной смерти пост-релизная поддержка Assassin's Creed Mirage от команды Ubisoft Bordeaux продолжается на ПК, PlayStation и Xbox с обновлением 1.0.8, которое вносит множество улучшений и оптимизаций.
Обновление 1.0.8, которое станет доступно с 15:00 по московскому времени завтра, во вторник, 9 апреля, обещает сделать игру еще более стабильной на ПК и консолях, а также решить различные проблемы, о которых сообщало сообщество, начиная с ошибки, блокирующей синхронизацию контроллера DualSense Edge к ПК. Разработчики также внесли «множественные улучшения стабильности» и позаботилась о том, чтобы закрыть ошибку, из-за которой прицельная сетка блокировалась после использования метательного ножа.
Не менее важными являются проблемы, решенные при управлении испытаниями полной синхронизации, появившимися с обновлением перманентной смерти, такие как ошибка, возникшая при подсчете убийств противников; также есть место для небольших изменений интерфейса, прогресса определенных миссий и отображения свитков с помощью орлиного зрения.
Размеры патчей:
- Xbox Series X|S: ~4,55 ГБ
- Xbox One: ~3,15 ГБ
- PlayStation 5: ~1,89 ГБ
- PlayStation 4: ~5,31 ГБ
- ПК: ~3,34 ГБ
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Лучше бы взломали защиту.
когда нибудь взломают, а может быть сами убей софтики уберут денуво.
не взломают, так как больше некому взламывать защиту денуво. Кроме того юбисофт не убирает защиту денуво из своих игр, как это делают другие издатели.
Когда продажи упадут тогда и взломают. К сожалению редко кто делает иначе. Разве что ломают то что и так без серьезной защиты вроде стимовской. Ибо как говорится ничто так не поднимает упавшие продажи как люди попробавшие полную версию веселый роджер едишен. Если конечно игра стоит золотых дублонов хихи.
Проходил её на старте и там всё было круто с оптимизоном и вообще багов не встретил. Представляю как сейчас игра работает со всеми этими патчами
Плохо знаешь юбиков? Даунгрейднули графу , вот вам и оптимизация -_- ... пример- Юнити, да на старте , это был кусок кода... но по картинке игра просто опередила своё время(чего синиматики только стоили), но взять последнюю версию и уже без слёз не глянуть(Npc, тени и тд практически на глазах прорисовываются и это печально)...