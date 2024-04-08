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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 910 оценок

Завтра Assassin's Creed Mirage получит обновление 1.0.8 с различными улучшениями и исправлениями

monk70
Новости

После добавления перманентной смерти пост-релизная поддержка Assassin's Creed Mirage от команды Ubisoft Bordeaux продолжается на ПК, PlayStation и Xbox с обновлением 1.0.8, которое вносит множество улучшений и оптимизаций.

Обновление 1.0.8, которое станет доступно с 15:00 по московскому времени завтра, во вторник, 9 апреля, обещает сделать игру еще более стабильной на ПК и консолях, а также решить различные проблемы, о которых сообщало сообщество, начиная с ошибки, блокирующей синхронизацию контроллера DualSense Edge к ПК. Разработчики также внесли «множественные улучшения стабильности» и позаботилась о том, чтобы закрыть ошибку, из-за которой прицельная сетка блокировалась после использования метательного ножа.

Не менее важными являются проблемы, решенные при управлении испытаниями полной синхронизации, появившимися с обновлением перманентной смерти, такие как ошибка, возникшая при подсчете убийств противников; также есть место для небольших изменений интерфейса, прогресса определенных миссий и отображения свитков с помощью орлиного зрения.

Размеры патчей:

  • Xbox Series X|S: ~4,55 ГБ
  • Xbox One: ~3,15 ГБ
  • PlayStation 5: ~1,89 ГБ
  • PlayStation 4: ~5,31 ГБ
  • ПК: ~3,34 ГБ

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Лучше бы взломали защиту.

8
no homo

когда нибудь взломают, а может быть сами убей софтики уберут денуво.

5
Menter5000 no homo

не взломают, так как больше некому взламывать защиту денуво. Кроме того юбисофт не убирает защиту денуво из своих игр, как это делают другие издатели.

6
Egik81

Когда продажи упадут тогда и взломают. К сожалению редко кто делает иначе. Разве что ломают то что и так без серьезной защиты вроде стимовской. Ибо как говорится ничто так не поднимает упавшие продажи как люди попробавшие полную версию веселый роджер едишен. Если конечно игра стоит золотых дублонов хихи.

0
Cyberpadla 3077

Проходил её на старте и там всё было круто с оптимизоном и вообще багов не встретил. Представляю как сейчас игра работает со всеми этими патчами

4
Ang Dark

Плохо знаешь юбиков? Даунгрейднули графу , вот вам и оптимизация -_- ... пример- Юнити, да на старте , это был кусок кода... но по картинке игра просто опередила своё время(чего синиматики только стоили), но взять последнюю версию и уже без слёз не глянуть(Npc, тени и тд практически на глазах прорисовываются и это печально)...

1