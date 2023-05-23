Звуковое сопровождение Assassin's Creed Mirage порадует нас своей брутальностью ©

Издание The Guardian опубликовало интервью с композитором саундтрека Assassin's Creed Mirage Бренданом Ангелидесом, который поделился интересными подробностями о своей работе над созданием музыкального сопровождения грядущей Assassin's Creed и о том, что он и другие коллеги ощущали, когда слушали произведения, в создании которого принимал участие New York Arabic Orchestra.

Когда я впервые узнал, что действие новой Assassin's Creed происходит в Багдаде IX века, я был взволнован перспективой погрузиться в незнакомое для меня окружение. Это была возможность соединиться с сообществом, в котором огромное количество талантливых музыкантов.

Несмотря на то, что у композитора нет арабских корней, он, как и Джеспер Кид, известен тем, что успешно сочетает в своем творчестве оркестровые произведения с электронными, создавая необычную и одновременно сильную по своему эффекту электронную музыку. По словам самого композитора, саундтрек к Assassin's Creed Mirage получился мощным и брутальным.

Наблюдая за тем, как оркестр работает над кульминацией одного из главных произведений, записываемых в студии Power Station, я видел мурашки на руках почти у всех присутствующих.

Также он подтвердил, что в BSO заложена основа всего, что представляет собой Mirage: невинность, трагедия, безумие и месть.