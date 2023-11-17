14 минут начала Assassin's Creed Nexus VR

IGN опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий 14 минут игрового процесса из начала Assassins Creed Nexus. Начало этого приключения на Meta Quest 3 начинается с того, что Эцио Аудиторе ищет свой пропавший меч, со скрытым действием клинка. Assassin's Creed Nexus VR доступна для Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro.

Игра поместит игроков в виртуальные тела трех знаковых героев Assassin’s Creed: Эцио Аудиторе да Фиренце, Коннора Кенуэя и Кассандры, перенеся их в пока еще нерассказанные моменты в истории каждого персонажа. Действие происходит в эпоху итальянского Возрождения, Американской революции и Древней Греции. Она даст поклонникам возможность увидеть знакомые места и лица с совершенно новой точки зрения.