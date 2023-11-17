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Assassin's Creed Nexus VR 16.11.2023
5.2 33 оценки

14 минут начала Assassin's Creed Nexus VR

monk70
Новости

IGN опубликовал новый видеоролик, демонстрирующий 14 минут игрового процесса из начала Assassins Creed Nexus. Начало этого приключения на Meta Quest 3 начинается с того, что Эцио Аудиторе ищет свой пропавший меч, со скрытым действием клинка. Assassin's Creed Nexus VR доступна для Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro.

Игра поместит игроков в виртуальные тела трех знаковых героев Assassin’s Creed: Эцио Аудиторе да Фиренце, Коннора Кенуэя и Кассандры, перенеся их в пока еще нерассказанные моменты в истории каждого персонажа. Действие происходит в эпоху итальянского Возрождения, Американской революции и Древней Греции. Она даст поклонникам возможность увидеть знакомые места и лица с совершенно новой точки зрения.

-5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
вупсич пупсич

5:05 тыкает пальцем в попу стражнику, это единственный забавный момент в видео

0
JonhZoidberg

Надеюсь умные люди скоро это дело научатся запускать на пике.

0
Brudzak

ничего не разбивается и ничего не наливается)))) ясненько

-1