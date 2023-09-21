Assassin's Creed Nexus VR получила новый трейлер геймплея и дату выхода ©

Новый геймплейный трейлер Assassin's Creed Nexus VR подтвердил дату выхода предстоящей VR-игры Ubisoft в жанре стелс-боевика: 16 ноября для устройств Meta Quest.

Ubisoft называет Nexus «первой VR-игрой франшизы AAA» и позволяет вам играть за трех отдельных персонажей из прошлых игр Assassin's Creed: Эцио (Assassin's Creed II), Коннора (Assassin's Creed 3) и Кассандру (Assassin's Creed Odyssey). Таким образом, вы посетите Италию эпохи Возрождения, американскую революцию и Древнюю Грецию.

Nexus разрабатывается давней студией Ghost Recon Red Storm, и, возможно, однажды это станет хорошим вопросом/ответом для игровой пустяки: это первая игра Assassin's Creed с видом от первого лица.