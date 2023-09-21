Assassin's Creed Nexus VR получила новый трейлер геймплея и дату выхода

Новый геймплейный трейлер Assassin's Creed Nexus VR подтвердил дату выхода предстоящей VR-игры Ubisoft в жанре стелс-боевика: 16 ноября для устройств Meta Quest.
Ubisoft называет Nexus «первой VR-игрой франшизы AAA» и позволяет вам играть за трех отдельных персонажей из прошлых игр Assassin's Creed: Эцио (Assassin's Creed II), Коннора (Assassin's Creed 3) и Кассандру (Assassin's Creed Odyssey). Таким образом, вы посетите Италию эпохи Возрождения, американскую революцию и Древнюю Грецию.
Nexus разрабатывается давней студией Ghost Recon Red Storm, и, возможно, однажды это станет хорошим вопросом/ответом для игровой пустяки: это первая игра Assassin's Creed с видом от первого лица.
Качнем на халяву, че нет
В принципе против пиратства ничего не имею (особенно если человек использует это как своеобразную демо-версию за неимением оной, чтобы потом купить хорошую игру и поддержать разрабов), но вот я бы морально готовился, что для VR-пиратства (а именно для standalone-игр от Meta) грядут тёмные времена. Относительно недавно они представили новый API для борьбы с пиратскими играми, да и выход третьего Quest-а наверняка ознаменует своеобразную новую эпоху в экосистеме, которую вполне могут сопроводить с выходом новой версией прошивки, которая и будет включать эти обновления по борьбе с пиратством. Я сам надеюсь, конечно, на лучшее (ибо в наших краях покупать вообще всё заинтересовавшее по западным ценам слишком уж затратно), но морально готовлюсь к худшему.
Уф, вот это круто! Вот это я ОЧЕНЬ жду и даже предзакажу! Единственное, что расстраивает - это выбор героев. Коннор один из самых плоских героев в серии (хуже только Арно из Unity), а Кассандра лично мне просто непривлекательна (и я больше не про внешность, а про характер - дали бы хоть выбор как в Одиссее за кого играть, а так насильно принуждать...). По сути только Эцио и будет всё вытягивать. Нет бы добавить Альтаира и Эдварда Кенуэя. Ну или хотя бы Иви и Джейкоба Фраев (и кооп под них!). Ну, надеюсь их либо для DLC, либо для второй части припасут.
В любом случае - ждём, осталось немного!
Если верить IGN-у - цена будет 39,99$. С одной стороны дороговато, с другой - лучше чем 59,99$ за какой-нибудь Asgardth's Wrath 2 или 54,99$ (49,99$ по скидке за предзаказ) за тот же Ghostbusters Rise of the Ghost Lord. Хотя всё зависит от длительности и реиграбельности этих заявленных 16 миссий... Надеюсь хотя бы завезут демку на пробу.
Но вообще странно что трейлер одного и мощнейших эксклюзивов показали просто так в рандомный день, а не во время Meta Connect на следующей неделе. Неужели у них действительно есть что-то, что легко переплюнет Ассассинов (да-да, я смотрю на тебя GTA SA VR)?...