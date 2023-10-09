Трейлер Assassin's Creed Nexus объясняет, как игра создавалась специально для VR-гарнитур ©

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Nexus, показывающий, как игра создавалась исключительно с учетом VR-гарнитур. Учтите, что игра будет доступна с 16 ноября 2023 года для Meta Quest 2, Meta Quest 3 и Meta Quest Pro, поэтому возможности сыграть в нее в «плоской» версии не будет.

Самая интересная часть видео, безусловно, та, в которой мы видим движения игрока, связанные с движениями персонажа. Например, чтобы извлечь спрятанный клинок, вам нужно будет совершить движение, подобное тому, которое несколько раз наблюдалось в сериале. Также примечательна техническая конструкция, которая, кажется, находится на высоком уровне и предлагает отличные впечатления, особенно в разделах паркура.

В остальном Assassin's Creed Nexus обещает заставить нас выдать себя за легендарных убийц, уже виденных в серии, глядя на игровой мир их глазами. После этого игрок сможет выполнять трюки и исследовать открытые карты, пытаясь достичь целей.