Ubisoft "разочарована" продажами Assassin's Creed Nexus VR и не будет увеличивать инвестиции в VR

Assassin's Creed Nexus VR погружает игрока в новую историю про ассасинов, созданную специально для виртуальной реальности. В этой игре вам предстоит сыграть ключевую роль в противостоянии могущественной корпорации «Абстерго Индастриз», пытающейся с помощью древних артефактов манипулировать сознанием людей.

Чтобы помешать коварным планам «Абстерго», вам придётся погрузиться в воспоминания легендарных ассасинов. Используя современные технологии виртуальной реальности, вы сможете перенестись в разные исторические эпохи и выполнить различные миссии от лица знаменитых убийц.

Благодаря настоящим физическим движениям бои в игре становятся ещё более интересными. Вам предстоит блокировать удары врагов, парировать их атаки и наносить мощные контратаки. К вашим услугам обширный арсенал холодного и метательного оружия эпохи, включая скрытый клинок, мечи, топоры, луки и арбалеты.

Кроме того, Assassin's Creed Nexus VR позволяет применять традиционные для серии приёмы скрытности и хитрости. Вы можете спрятаться в толпе простых горожан, бросать камни, чтобы отвлекать стражу или использовать дымовые шашки для быстрого побега. Только от вашей смекалки и ловкости будет зависеть успех опасной миссии по спасению человечества.