Ubisoft "разочарована" продажами Assassin's Creed Nexus VR и не будет увеличивать инвестиции в VR

Assassin's Creed Nexus VR - первая часть культового для компании Ubisoft бренда, разработанная с учетом особенностей виртуальной реальности. Новая часть столь популярной и известной марки должна была без проблем завоевать еще один рынок. Только вот ситуация, похоже, сложилась не лучшим образом и это будет иметь свои последствия.
Недавно компания Ubisoft провела телефонную конференцию с инвесторами, посвященную планам по продажам в третьем квартале 2024 финансового года (с 1 июля по 30 сентября). Один из акционеров поинтересовался, нет ли у компании планов по разработке программного обеспечения для VR-платформ в связи с появлением новых устройств, таких как Meta Quest 3 и Apple Vision Pro.
Главный исполнительный директор и соучредитель Ubisoft Ив Гильермо решил сам ответить на этот вопрос, и его ответ был немного неожиданным. По словам Гиймота, Ubisoft пока не готова вкладывать в VR слишком много своих ресурсов, и главным образом потому, что Assassin's Creed Nexus VR продалась не так хорошо, как ожидалось.
Мы очень впечатлены тем, что придумала Apple, и считаем, что это фантастическое устройство, но мы все еще рассматриваем VR-бизнес как нечто требующее внимания, но не собираемся вкладывать в него слишком много средств, пока он не получит достаточного развития. Мы были немного разочарованы тем, чего нам удалось добиться с Assassin's Creed для VR. То есть она продавалась довольно хорошо и продолжает продаваться, но мы думали, что ее продажи будут выше, поэтому сейчас мы не увеличиваем наши инвестиции в VR, потому что нужно время, чтобы ее позиции стали достаточно прочными.
Assassin's Creed Nexus VR вышла для Meta Quest в ноябре 2023 года и позволяет игрокам взять на себя роль трех предыдущих ассасинов из серии - Эцио, Кассандры и Коннора. В 2022 году Ubsioft сообщила об отмене Splinter Cell VR, которая находилась в разработке в студии Red Storm и должна была стать своеобразным эксклюзивом для Quest.
Абсолютно не рекламировать проект, а потом такие «ну чето не продалось». У руководства этой конторы кукуха давно утекла.
Есть асасин вр? Вау
Выпустить игру эксклюзивом одной платформы небольшого VR направления и жаловаться на продажи. Звучит нелогично. Вообще бы хотелось ее увидеть на других платформах, может там бы они собрали больше золота, чтобы пересмотреть свое отношение.
вр стала мертворожденной когда ней добавились неуклюжие вр варежки и ей по сути понадобились специально разработанные вр игры и технология перестала быть тривиальной и нативной. при этом домашнего вр с полным погруженным наверно не будет никогда как по техническим причинам так и по геймплейно обусловленным. может только в финеес центрах найдет применение где ты в вр горшке бегаешь или на велосипеде едешь и жир интересно с тебя сходит в эпической реальности когда от дракон на велике утонешь.
Рано или поздно будет какой то аналог VR только без шлемов с дисплеями, а через воздействие на мозг через электромагнитные волны типа как погружение в управляемый сон, в современном виде у VR нет будущего в игровой индустрии!
может и будет а может и нет. может быть будет какой то геймпад чтоб руки были свободны и можно было под пивко играть на анале нейронных вспышек активности о неинвазивно подсунуть мозгу другу реальность это совершенно другой разговор и скорей всего по сумме технологий это уже будет постчеловек с генетическими и техническими приблудами как выход из кризиса что на челека не может приходится много ресурсов материальных ресурсов а сознание останется прежним и можно будет гонки на титаниках устраивать по кольцу президиума на цитадели с блэкджеком и пушистыми кошко-мальчиками.
Жду отдельное издание Skyrim на такое устройство.
В VR в текущем виде будет главная нерешенная проблема - это нормальное передвижение, не передвигание камеры из точки в точку, а ходьба, бег, прыжки, приседания. То, как это реализовано в Первому Игроку Приготовиться - это бредятина с точки зрения логики, никакие беговые площадки это не исполнят!
Ну выпускать эксклюзивно для одной платформы, это даааа.
Мозг, что ли включили?
Глянь сколько продано Квестов, самых разных версий. Вполне себе общедоступно давно и есть полноценный рынок. Другое дело, что сама игра так себе
Поначалу вау, а потом быстро понимаешь что это игра для мобилок но в VR.
Может лет через 50 ВР и станет норм платформой, а не огрызком, коим она пока является. Но точно не сейчас и не ближайшие 10 лет.