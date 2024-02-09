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Assassin's Creed Nexus VR 16.11.2023
Экшен, Адвенчура, От первого лица, Виртуальная реальность
5.2 35 оценок

Ubisoft "разочарована" продажами Assassin's Creed Nexus VR и не будет увеличивать инвестиции в VR

Gruz_
Новости

Assassin's Creed Nexus VR - первая часть культового для компании Ubisoft бренда, разработанная с учетом особенностей виртуальной реальности. Новая часть столь популярной и известной марки должна была без проблем завоевать еще один рынок. Только вот ситуация, похоже, сложилась не лучшим образом и это будет иметь свои последствия.

Недавно компания Ubisoft провела телефонную конференцию с инвесторами, посвященную планам по продажам в третьем квартале 2024 финансового года (с 1 июля по 30 сентября). Один из акционеров поинтересовался, нет ли у компании планов по разработке программного обеспечения для VR-платформ в связи с появлением новых устройств, таких как Meta Quest 3 и Apple Vision Pro.

Главный исполнительный директор и соучредитель Ubisoft Ив Гильермо решил сам ответить на этот вопрос, и его ответ был немного неожиданным. По словам Гиймота, Ubisoft пока не готова вкладывать в VR слишком много своих ресурсов, и главным образом потому, что Assassin's Creed Nexus VR продалась не так хорошо, как ожидалось.

Мы очень впечатлены тем, что придумала Apple, и считаем, что это фантастическое устройство, но мы все еще рассматриваем VR-бизнес как нечто требующее внимания, но не собираемся вкладывать в него слишком много средств, пока он не получит достаточного развития. Мы были немного разочарованы тем, чего нам удалось добиться с Assassin's Creed для VR. То есть она продавалась довольно хорошо и продолжает продаваться, но мы думали, что ее продажи будут выше, поэтому сейчас мы не увеличиваем наши инвестиции в VR, потому что нужно время, чтобы ее позиции стали достаточно прочными.

Assassin's Creed Nexus VR вышла для Meta Quest в ноябре 2023 года и позволяет игрокам взять на себя роль трех предыдущих ассасинов из серии - Эцио, Кассандры и Коннора. В 2022 году Ubsioft сообщила об отмене Splinter Cell VR, которая находилась в разработке в студии Red Storm и должна была стать своеобразным эксклюзивом для Quest.

-4
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
GraF68ru

Абсолютно не рекламировать проект, а потом такие «ну чето не продалось». У руководства этой конторы кукуха давно утекла.

8
-zotik-

Есть асасин вр? Вау

2
AxelDevil

Выпустить игру эксклюзивом одной платформы небольшого VR направления и жаловаться на продажи. Звучит нелогично. Вообще бы хотелось ее увидеть на других платформах, может там бы они собрали больше золота, чтобы пересмотреть свое отношение.

2
MunchkiN 616

вр стала мертворожденной когда ней добавились неуклюжие вр варежки и ей по сути понадобились специально разработанные вр игры и технология перестала быть тривиальной и нативной. при этом домашнего вр с полным погруженным наверно не будет никогда как по техническим причинам так и по геймплейно обусловленным. может только в финеес центрах найдет применение где ты в вр горшке бегаешь или на велосипеде едешь и жир интересно с тебя сходит в эпической реальности когда от дракон на велике утонешь.

1
MythicalTiernan

Рано или поздно будет какой то аналог VR только без шлемов с дисплеями, а через воздействие на мозг через электромагнитные волны типа как погружение в управляемый сон, в современном виде у VR нет будущего в игровой индустрии!

2
MunchkiN 616 MythicalTiernan

может и будет а может и нет. может быть будет какой то геймпад чтоб руки были свободны и можно было под пивко играть на анале нейронных вспышек активности о неинвазивно подсунуть мозгу другу реальность это совершенно другой разговор и скорей всего по сумме технологий это уже будет постчеловек с генетическими и техническими приблудами как выход из кризиса что на челека не может приходится много ресурсов материальных ресурсов а сознание останется прежним и можно будет гонки на титаниках устраивать по кольцу президиума на цитадели с блэкджеком и пушистыми кошко-мальчиками.

0
Nephth Renar MythicalTiernan

Жду отдельное издание Skyrim на такое устройство.

0
MythicalTiernan MunchkiN 616

В VR в текущем виде будет главная нерешенная проблема - это нормальное передвижение, не передвигание камеры из точки в точку, а ходьба, бег, прыжки, приседания. То, как это реализовано в Первому Игроку Приготовиться - это бредятина с точки зрения логики, никакие беговые площадки это не исполнят!

0
sapov

Ну выпускать эксклюзивно для одной платформы, это даааа.

1
SharpAelinor

Мозг, что ли включили?

0
Комментарий удален
PolGhost

Глянь сколько продано Квестов, самых разных версий. Вполне себе общедоступно давно и есть полноценный рынок. Другое дело, что сама игра так себе

2
Илья Ипполитов PolGhost

Поначалу вау, а потом быстро понимаешь что это игра для мобилок но в VR.

0
Raphtallia

Может лет через 50 ВР и станет норм платформой, а не огрызком, коим она пока является. Но точно не сейчас и не ближайшие 10 лет.

0