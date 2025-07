В студии Ubisoft Red Storm, ответственной за Assassin's Creed Nexus VR и Star Trek: Bridge Crew, прошли увольнения

Как стало известно, из студии Ubisoft Red Storm, ответственной за Assassin's Creed Nexus VR и Star Trek: Bridge Crew и помогающей с играми серии Tom Clancy, уволили 19 сотрудников.

Ubisoft подтвердила увольнения в следующем заявлении:

Сегодня Ubisoft приняла решение упразднить 19 должностей в Red Storm Entertainment. Этот шаг является частью наших постоянных целенаправленных усилий по реструктуризации и глобальной экономии средств и отражает потребности проектов студии. Хотя это было нелёгкое решение, оно было необходимым, учитывая наши операционные приоритеты. Мы по-прежнему стремимся поддерживать пострадавших, предоставляя им комплексные выходные пособия, расширенные льготы по медицинскому обслуживанию и помощь в переходе на другую работу. Мы глубоко ценим их упорный труд и то влияние, которое они оказали на Ubisoft.

Ubisoft Red Storm изначально была Red Storm Entertainment, основанной автором Томом Клэнси специально для создания игр по его романам, включая Tom Clancy's Rainbow Six. Студия была приобретена Ubisoft в 2000 году, и продолжила создавать такие хиты, как серия Tom Clancy's Ghost Recon, и помогала в работе над другими популярными играми Tom Clancy, такими как The Division. В последние годы она заняла второстепенную роль, став скорее студией виртуальной реальности и поддержки, начиная с Werewolves Within в 2016 году и продолжая совсем недавно Star Trek: Bridge Crew и Assassin's Creed Nexus VR.

Red Storm также работала над отменённой игрой Splinter Cell VR и также отменённой The Division Heartland. Совсем недавно Red Storm помогала в работе над XDefiant, которая полностью закрылась в прошлом месяце после анонса в прошлом году. В то время Ubisoft закрыла студии в Сан-Франциско и Осаке, стоящие за игрой, а также провела некоторые увольнения в Red Storm. Неясно, над каким проектом сейчас работает Red Storm.