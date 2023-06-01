Выход VR-игры Assassin's Creed Nexus подтвержден в конце 2023 года ©

Во время выставки Meta Quest Gaming Showcase компания Ubisoft объявила, что ее предстоящая игра Assassin's Creed VR, Assassin's Creed Nexus, появится в Meta Quest 3 и 2 в этом году. Кроме того, Ubisoft сообщила, что фанатам придется дождаться мероприятия Ubisoft Forward 12 июня, чтобы получить более подробную информацию об игре и о том, как она будет использовать виртуальную реальность для создания более захватывающей части серии.

Впервые Assassin's Creed Nexus была анонсирована на мероприятии Oculus Quest 2 в 2020 году вместе с игрой Splinter Cell VR. В то время вице-президент Ubisoft по разработке продуктов Элизабет Ловерсо объявила, что обе игры «создаются с нуля» для виртуальной реальности и будут включать «элементы франшиз», с которыми игроки знакомы. К сожалению, игра Splinter Cell VR позже была отменена.

Red Storm, дочерняя компания Ubisoft, студия, автор многих игр Tom Clancy, а также VR-игр Star Trek: Bridge Crew и Werewolves Within, разрабатывает Assassin’s Creed Nexus. Ubisoft Reflections, Ubisoft Dusseldorf и Ubisoft Mumbai также сотрудничают с Red Storm в грядущей VR-игре.