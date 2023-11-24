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об игре
Assassin's Creed: Odyssey 05.10.2018
7.9 2 912 оценок

"Это техническая ошибка". Ubisoft высказалась о показе всплывающей рекламы в Assassin's Creed Odyssey

monk70
Новости

Ubisoft обвиняет неуказанную «техническую ошибку» в полноэкранной всплывающей рекламе, которая появилась в Assassin’s Creed Odyssey на этой неделе. Пользователи Reddit говорят, что заметили всплывающее окно в версиях игры для Xbox и PlayStation, где реклама появляется сразу при переходе на экран карты. «Это отвратительно видеть во время игры», — заметил один из пользователей Reddit, резюмируя общее мнение по поводу таких всплывающих окон в середине игрового процесса.

«Нам стало известно, что некоторые игроки вчера столкнулись с всплывающей рекламой во время игры в некоторые игры Assassin’s Creed», — заявил представитель Ubisoft Фабьен Дарриг в заявлении для The Verge. «Это стало результатом технической ошибки, которую мы устранили, как только узнали о проблеме».

Ubisoft не объяснила техническую ошибку, но трудно себе представить, что игра вдруг стала разумной и начала добавлять собственную всплывающую рекламу в честь Черной пятницы для продвижения последних версий Assassin's Creed от Ubisoft. Кто-то из Ubisoft должен был запрограммировать это в игру специально для продажи на этой неделе. Мы просто не знаем, предполагалось ли это быть ограниченным тестом, который каким-то образом был обнародован, или же существовали планы по его реализации. В любом случае, намерение добавлять всплывающие окна в середину игры, за которую вы заплатили, довольно «отвратительно», как выразился один комментатор Reddit.

-19
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
0ncnjqybr
Это техническая ошибка
17
KeDweller

Не прокатило

11
B e s i k

Мы сейчас не пытаемся вешать вам лапшу на уши мы хотим повесить её вам на одно ухо

8
вупсич пупсич

В отрыве от привычной асасин крид кстати одиссея не плохая игра.
Совсем недавно прошел.
Семья воссоединилась, но всех членов культа не стал открывать. Игра долгая, но не такая, как вальхала которую я дропнул при всей любви к скандинавскому сеттингу.

3
РикоЧико

Сейчас обрыганы подпивасы по хамски будут обратно доказывать.

-6
Horrifing РикоЧико

Пока по хамски тут только ты высказался

4
РикоЧико Horrifing

Первый пришел. Не такусика из себя строит.

-8
Horrifing РикоЧико

Не такусика?

1
U1traMagnum

Ошибка тут не сама реклама а сами юбисофт )

1
SULeyk DEINtuun

Ошибка в том, что Ubisoft еще

0
1barac9U7ada7

Наконец то Ubisoft дала правдивую оценку своим играм

0
Ольга Бузова

Весь юбисофт сплошная техническая ошибка

0
valentinevalejo

Все было ошибкой с самого начала.

0
kurskiy

"Техническая ошибка" - это деятельность Ubisoft последних лет...

0