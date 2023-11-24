"Это техническая ошибка". Ubisoft высказалась о показе всплывающей рекламы в Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft обвиняет неуказанную «техническую ошибку» в полноэкранной всплывающей рекламе, которая появилась в Assassin’s Creed Odyssey на этой неделе. Пользователи Reddit говорят, что заметили всплывающее окно в версиях игры для Xbox и PlayStation, где реклама появляется сразу при переходе на экран карты. «Это отвратительно видеть во время игры», — заметил один из пользователей Reddit, резюмируя общее мнение по поводу таких всплывающих окон в середине игрового процесса.

«Нам стало известно, что некоторые игроки вчера столкнулись с всплывающей рекламой во время игры в некоторые игры Assassin’s Creed», — заявил представитель Ubisoft Фабьен Дарриг в заявлении для The Verge. «Это стало результатом технической ошибки, которую мы устранили, как только узнали о проблеме».

Ubisoft не объяснила техническую ошибку, но трудно себе представить, что игра вдруг стала разумной и начала добавлять собственную всплывающую рекламу в честь Черной пятницы для продвижения последних версий Assassin's Creed от Ubisoft. Кто-то из Ubisoft должен был запрограммировать это в игру специально для продажи на этой неделе. Мы просто не знаем, предполагалось ли это быть ограниченным тестом, который каким-то образом был обнародован, или же существовали планы по его реализации. В любом случае, намерение добавлять всплывающие окна в середину игры, за которую вы заплатили, довольно «отвратительно», как выразился один комментатор Reddit.