"Это техническая ошибка". Ubisoft высказалась о показе всплывающей рекламы в Assassin's Creed Odyssey

Ubisoft обвиняет неуказанную «техническую ошибку» в полноэкранной всплывающей рекламе, которая появилась в Assassin’s Creed Odyssey на этой неделе. Пользователи Reddit говорят, что заметили всплывающее окно в версиях игры для Xbox и PlayStation, где реклама появляется сразу при переходе на экран карты. «Это отвратительно видеть во время игры», — заметил один из пользователей Reddit, резюмируя общее мнение по поводу таких всплывающих окон в середине игрового процесса.
«Нам стало известно, что некоторые игроки вчера столкнулись с всплывающей рекламой во время игры в некоторые игры Assassin’s Creed», — заявил представитель Ubisoft Фабьен Дарриг в заявлении для The Verge. «Это стало результатом технической ошибки, которую мы устранили, как только узнали о проблеме».
Ubisoft не объяснила техническую ошибку, но трудно себе представить, что игра вдруг стала разумной и начала добавлять собственную всплывающую рекламу в честь Черной пятницы для продвижения последних версий Assassin's Creed от Ubisoft. Кто-то из Ubisoft должен был запрограммировать это в игру специально для продажи на этой неделе. Мы просто не знаем, предполагалось ли это быть ограниченным тестом, который каким-то образом был обнародован, или же существовали планы по его реализации. В любом случае, намерение добавлять всплывающие окна в середину игры, за которую вы заплатили, довольно «отвратительно», как выразился один комментатор Reddit.
Не прокатило
Мы сейчас не пытаемся вешать вам лапшу на уши мы хотим повесить её вам на одно ухо
В отрыве от привычной асасин крид кстати одиссея не плохая игра.
Совсем недавно прошел.
Семья воссоединилась, но всех членов культа не стал открывать. Игра долгая, но не такая, как вальхала которую я дропнул при всей любви к скандинавскому сеттингу.
Сейчас обрыганы подпивасы по хамски будут обратно доказывать.
Пока по хамски тут только ты высказался
Первый пришел. Не такусика из себя строит.
Не такусика?
Ошибка тут не сама реклама а сами юбисофт )
Ошибка в том, что Ubisoft еще
Наконец то Ubisoft дала правдивую оценку своим играм
Весь юбисофт сплошная техническая ошибка
Все было ошибкой с самого начала.
"Техническая ошибка" - это деятельность Ubisoft последних лет...