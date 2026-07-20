Композиторы Assassin's Creed Odyssey раскрыли секреты записи исторического саундтрека

Разработчики звукового сопровождения игры Assassin’s Creed Odyssey выпустили специальный видеорепортаж, посвященный воссозданию музыкальной атмосферы Древней Греции. Авторы проекта раскрыли детали работы над треками и объяснили, как адаптировали древние мотивы под восприятие современной аудитории.

В съемках приняли участие композиторы Майк Георгиадес и дуэт The Flight, а также историк, доктор Холли Нильсен. Главной сложностью для команды стало практически полное отсутствие дошедших до наших дней музыкальных первоисточников той эпохи — за 2500 лет аутентичные звуковые традиции были утеряны. Перед музыкантами стояла задача соблюсти баланс между исторической правдоподобностью и требованиями к современному игровому саундтреку.

Съемки прошли в лондонской студии звукозаписи, где создавалось звуковое оформление экшена. Композиторы подробно описали свой творческий метод, а кульминацией видео стало живое исполнение композиции «Legend of the Eagle Bearer» — одной из ключевых и наиболее узнаваемых тем игры.

Ролик будет интересен не только геймерам, но и всем, кто увлекается историей и процессом создания музыки к масштабным проектам.