ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Assassin's Creed Odyssey 05.10.2018
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Стелс, От третьего лица, Открытый мир
8.1 4 261 оценка

По слухам, Assassin's Creed Odyssey привлекла более 40 миллионов уникальных игроков

butcher69 butcher69

Хотя недавно анонсированная Assassin's Creed Shadows стартовала впечатляюще, набрав более 2 миллионов игроков за первые два дня, ей еще предстоит догнать Assassin's Creed Odyssey – самую популярную игру серии.

Согласно данным Insider Gaming, экшен-RPG 2018 года с открытым миром удерживает рекорд по числу уникальных игроков. Несмотря на то, что Valhalla остается крупнейшим запуском в истории Ubisoft, именно Odyssey за все время своего существования привлекла более 40 миллионов уникальных игроков.

Как это соотносится с продажами, пока неизвестно. Однако неудивительно, что игра продолжает привлекать новую аудиторию даже спустя семь лет после выхода.

Assassin’s Creed Odyssey доступна на PS4, Xbox One и PC.

-6
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Go_Ra

Слава Богу , слухи ...

2
Носферату Убивату

Мир создан красиво и на этом всё (остальное на любителя)

2
PanKotovsky
Odyssey за все время своего существования привлекла более 40 миллионов уникальных игроков
Как это соотносится с продажами, пока неизвестно.

Ясно, понятно.

0
Секас Машин

я слышал, что на самом деле 40 миллиардов она привлекла

0
OculusMortem

У меня корефан сначала на плойку купил прошел, недавно еще и на пк купил тоже полностью прошел.

0
Валерий Юриков

Соболезнуем

0
VaZZers

По слухам, бутчер только и постит слухи.

0
AlexFoRestor

Самая парашная часть серии. Хотя и красивая.

0
Armen 88

В том, что любители убисофт, уникальные создания, никто не сомневается.

0
Пользователь ВКонтакте

Одиссея не самая популярная, просто самая задротская. Чтобы пройти её полностью, со всеми активностями, нужно потратить дохулиард часов. Соответственно, делаются неправильные выводы по активности в Стим. Юбиковские эффективные менеджеры - долб@#бы // Олег Шахов

-1
Пользователь ВКонтакте

Половину игры прошёл, и лишь задрачивал доп квесты, - никакого фарма) // Балдуин Иерусалимский

0
OculusMortem

150 часов на прохождение на 100%, о каких миллиардах часов ты говоришь?

0
Пользователь ВКонтакте

Олег, чуть не погиб, но дело сделано.. // Яков Будников

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Пожалуй, самая достойная из всех последних ассасинов - это Юнити, которая во Франции. Всё остальное уже тупой конвейер, который неудачно решил подражать ведьмаку. Эффективные менеджеры компании увидели, что ведьмак просто порвал игровую индустрию, вот они и решили отойти от своей старой концепции и запилить максимально похожий стиль. Только вот не учли один очень важный нюанс. В ведьмаке все квесты, даже побочные - это отдельный вид искусства. Любое решение может повлиять на дальнейшее развитие событий. Даже самое неочевидное. В итоге всё может закончиться смертью Цири, Геральта и других важных персонажей. В новых ассасинах ты просто тупо бегаешь туда-сюда. Диалоги там такие же бессмысленные, чисто для убивания времени. Ты ничего в этой вселенной не решаешь, ты просто курьер, доставщик перьев из жопы полярной совы // Олег Шахов

0
ХЕЙТЕРМИРА

По слухам, Assassin's Creed Odyssey привлекла более 40 миллионов уникальных дураков

-1
BossyBat
уникальных игроков

Это каких-то таких?

-1
Валерий Юриков

Худшая часть

-1
MagneticEnnio

Ого любителей фекалий сколько.

-1