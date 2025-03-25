По слухам, Assassin's Creed Odyssey привлекла более 40 миллионов уникальных игроков

Хотя недавно анонсированная Assassin's Creed Shadows стартовала впечатляюще, набрав более 2 миллионов игроков за первые два дня, ей еще предстоит догнать Assassin's Creed Odyssey – самую популярную игру серии.
Согласно данным Insider Gaming, экшен-RPG 2018 года с открытым миром удерживает рекорд по числу уникальных игроков. Несмотря на то, что Valhalla остается крупнейшим запуском в истории Ubisoft, именно Odyssey за все время своего существования привлекла более 40 миллионов уникальных игроков.
Как это соотносится с продажами, пока неизвестно. Однако неудивительно, что игра продолжает привлекать новую аудиторию даже спустя семь лет после выхода.
Assassin’s Creed Odyssey доступна на PS4, Xbox One и PC.
Слава Богу , слухи ...
Мир создан красиво и на этом всё (остальное на любителя)
Ясно, понятно.
я слышал, что на самом деле 40 миллиардов она привлекла
У меня корефан сначала на плойку купил прошел, недавно еще и на пк купил тоже полностью прошел.
Соболезнуем
По слухам, бутчер только и постит слухи.
Самая парашная часть серии. Хотя и красивая.
В том, что любители убисофт, уникальные создания, никто не сомневается.
Одиссея не самая популярная, просто самая задротская. Чтобы пройти её полностью, со всеми активностями, нужно потратить дохулиард часов. Соответственно, делаются неправильные выводы по активности в Стим. Юбиковские эффективные менеджеры - долб@#бы // Олег Шахов
Половину игры прошёл, и лишь задрачивал доп квесты, - никакого фарма) // Балдуин Иерусалимский
150 часов на прохождение на 100%, о каких миллиардах часов ты говоришь?
Олег, чуть не погиб, но дело сделано.. // Яков Будников
Пожалуй, самая достойная из всех последних ассасинов - это Юнити, которая во Франции. Всё остальное уже тупой конвейер, который неудачно решил подражать ведьмаку. Эффективные менеджеры компании увидели, что ведьмак просто порвал игровую индустрию, вот они и решили отойти от своей старой концепции и запилить максимально похожий стиль. Только вот не учли один очень важный нюанс. В ведьмаке все квесты, даже побочные - это отдельный вид искусства. Любое решение может повлиять на дальнейшее развитие событий. Даже самое неочевидное. В итоге всё может закончиться смертью Цири, Геральта и других важных персонажей. В новых ассасинах ты просто тупо бегаешь туда-сюда. Диалоги там такие же бессмысленные, чисто для убивания времени. Ты ничего в этой вселенной не решаешь, ты просто курьер, доставщик перьев из жопы полярной совы // Олег Шахов
По слухам, Assassin's Creed Odyssey привлекла более 40 миллионов уникальных дураков
Это каких-то таких?
Худшая часть
Ого любителей фекалий сколько.