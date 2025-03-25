По слухам, Assassin's Creed Odyssey привлекла более 40 миллионов уникальных игроков

Хотя недавно анонсированная Assassin's Creed Shadows стартовала впечатляюще, набрав более 2 миллионов игроков за первые два дня, ей еще предстоит догнать Assassin's Creed Odyssey – самую популярную игру серии.

Согласно данным Insider Gaming, экшен-RPG 2018 года с открытым миром удерживает рекорд по числу уникальных игроков. Несмотря на то, что Valhalla остается крупнейшим запуском в истории Ubisoft, именно Odyssey за все время своего существования привлекла более 40 миллионов уникальных игроков.

Как это соотносится с продажами, пока неизвестно. Однако неудивительно, что игра продолжает привлекать новую аудиторию даже спустя семь лет после выхода.

Assassin’s Creed Odyssey доступна на PS4, Xbox One и PC.