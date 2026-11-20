В своём последнем финансовом отчёте издательство Ubisoft заявило, что премьера фильма «Одиссея» заметно подстегнула продажи экшена Assassin’s Creed Odyssey. Картина Кристофера Нолана вернула интерес широкой аудитории к игре, события которой разворачиваются в Древней Греции.
В отчете издатель отметил устойчивые показатели всего бэк-каталога франшизы Assassin’s Creed и высокую эффективность распродаж. Кроме того, компания отчиталась о новом рекорде Assassin’s Creed Valhalla и анонсировала масштабную подготовку к юбилею серии:
«Остальной каталог Assassin’s Creed показал уверенные результаты благодаря удачным промокампаниям. Assassin’s Creed Odyssey также получила ощутимый импульс после выхода крупного летнего блокбастера, а аудитория Assassin’s Creed Valhalla недавно преодолела отметку в 40 миллионов игроков. В следующем году франшиза отпразднует свое 20-летие. Это знаковая веха для бренда, поэтому мы готовим целый год, насыщенный анонсами, обновлениями, наградами и активностями для сообщества».
Подобную динамику ещё в июле зафиксировали в агентстве Alinea Analytics: по их оценкам, выход картины Нолана увеличил вовлечённость в Assassin’s Creed Odyssey на 90%. Для одиночной игры восьмилетней давности такой скачок стал большой редкостью, даже с учётом традиционно высокой активности в бэк-каталоге Ubisoft. Кроме того, на фоне летнего ажиотажа Odyssey возглавила пользовательский рейтинг франшизы в Steam.
Игра не пересказывает поэму Гомера дословно, однако предлагает масштабную песочницу в сеттинге Древней Греции, которая полностью закрыла запрос зрителей на приключения в духе античных мифов.
Вышедшая в 2018 году Assassin’s Creed Odyssey сегодня доступна на всех основных игровых платформах, а картина Кристофера Нолана уже добралась до цифровых сервисов (VOD).
одисея просто лучшая игра среди асасинов, у нее всегда онлайн высокий
жаль ремейкать не хотят
После унылой одиссей нолана, яркая Одиссея юбиков - то что доктор прописал. Ps и то, и другое имеет мало отношения к Одиссее Гомера
Ранее уже было. Автор только проснулся, видимо. Еще после первого просмотра "одесеи". Просто одесея от Юбисофт ближе к историческим вмешностям, чем у К. Нолана. Не спорю по общей картине она может и градиозна но не по рассовой системе. Ну на худой конец нужен слоган, Одиссея сделанная инопланетянами после прочтения произведения, но не вникающие в историческую матчасть. Ну и конечно прожедшая корректировку дизайна комиксным фанатом о супергеройских костюмах.
Осталось понять, каким боком Одиссея юбок соотносится к высерку нолона. Сюжетно они разные, Аттика V века и близко не похожа на фентезю из фильма, Бронзу и Античность отделяет 700 лет. Юбки рисовали более-менее аутентичных греков, "микенцы" у нолона кто угодно, кроме греков.
Ну и что тут общего, кроме названия? Походу фанатам гения абсолютно похер, что жрать, лишь бы название совпадало.