В своём последнем финансовом отчёте издательство Ubisoft заявило, что премьера фильма «Одиссея» заметно подстегнула продажи экшена Assassin’s Creed Odyssey. Картина Кристофера Нолана вернула интерес широкой аудитории к игре, события которой разворачиваются в Древней Греции.

В отчете издатель отметил устойчивые показатели всего бэк-каталога франшизы Assassin’s Creed и высокую эффективность распродаж. Кроме того, компания отчиталась о новом рекорде Assassin’s Creed Valhalla и анонсировала масштабную подготовку к юбилею серии:

«Остальной каталог Assassin’s Creed показал уверенные результаты благодаря удачным промокампаниям. Assassin’s Creed Odyssey также получила ощутимый импульс после выхода крупного летнего блокбастера, а аудитория Assassin’s Creed Valhalla недавно преодолела отметку в 40 миллионов игроков. В следующем году франшиза отпразднует свое 20-летие. Это знаковая веха для бренда, поэтому мы готовим целый год, насыщенный анонсами, обновлениями, наградами и активностями для сообщества».

Подобную динамику ещё в июле зафиксировали в агентстве Alinea Analytics: по их оценкам, выход картины Нолана увеличил вовлечённость в Assassin’s Creed Odyssey на 90%. Для одиночной игры восьмилетней давности такой скачок стал большой редкостью, даже с учётом традиционно высокой активности в бэк-каталоге Ubisoft. Кроме того, на фоне летнего ажиотажа Odyssey возглавила пользовательский рейтинг франшизы в Steam.

Игра не пересказывает поэму Гомера дословно, однако предлагает масштабную песочницу в сеттинге Древней Греции, которая полностью закрыла запрос зрителей на приключения в духе античных мифов.

Вышедшая в 2018 году Assassin’s Creed Odyssey сегодня доступна на всех основных игровых платформах, а картина Кристофера Нолана уже добралась до цифровых сервисов (VOD).