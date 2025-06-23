PureArts представила диораму с Алексиосом из экшена Assassin's Creed Odyssey

Компания PureArts представила новую диораму в масштабе 1/6, посвященную одной из самых знаковых сцен из Assassin's Creed Odyssey — "Спартанский удар" (Spartan Kick). Данная сцена показывает, как Алексиос выполняет тот самый спартанский удар, швыряя в воздух афинского военачальника.

На главном герое надета экипировка наемника, точно воссозданная по мотивам игры. Левая нога прочно стоит на каменистой почве, а в руке он держит сломанное копье, а в другой - копис. Все это дополняется подставкой для диорамы, на которой красуется золотой логотип Assassin's Creed Odyssey. Высота изделия - 40 см.

Эксклюзивное издание, доступное только на PureArts, ограничено 250 экземплярами и включает мини-копию маски Культа Космоса. Цена - 649 евро (примерно 58-59 тысяч рублей), выпуск ожидается в середине 2026 года.