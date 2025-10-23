Актёры Assassin's Creed Origins вернулись в студию - фанаты обсуждают возможное продолжение истории Байека и Айи

Поклонники Assassin’s Creed Origins были приятно удивлены, когда стало известно, что актёры Абу Бакар Салим и Аликс Уилтон Риган, подарившие голоса и мимику Байеку и Айе, вновь оказались вместе в звукозаписывающей студии. На снимке, опубликованном в соцсетях, они позируют в шлемах для захвата лицевой анимации, что сразу вызвало волну предположений о новом проекте Ubisoft.
Поклонники серии уже строят самые разные догадки. Одни считают, что актёры вернулись ради ремастера Origins для консолей текущего поколения, другие надеются на сюжетное дополнение, возможно связанное с Римом — ведь именно туда по канону направилась Айя после событий оригинала. Есть и более смелые версии — от секрета, связанного с будущей игрой серии, до возможного сиквела, продолжающего историю Древнего Египта.
Некоторые фанаты обратили внимание, что используется не полный комплект для захвата движений, а только шлемы с микрофонами и камерами. Это может говорить о дозаписи реплик или съёмках дополнительных кат-сцен, например для проекта вроде Assassin’s Creed Codename Invictus или особого контента для Mirage.
Ubisoft пока не дала официальных комментариев, но факт совместного возвращения актёров к работе спустя годы вновь разогрел интерес к одной из самых любимых частей современной серии Assassin’s Creed.
Основная сюжетка была действительно не плохая, а вот DLC были настолько душные что уже игрались через силу.
Последняя хорошая игра франшизы. Дальше уже гораздо хуже проекты пошли в серии.
Одиссея тоже сойдет, локации там прям шикарные.
Через 10 лет "Assassin’s Creed Shadows" будет ничего так?
Бред
я как раз из за ихней истории любви и забросил к чертям - какая хорошая была игра - но после концовки я вырубил сразу
Правильно. DLC с конвейера дешевле, а продать можно по цене новой игры.
В концовке показали такой шикарный набросок колизея. Казалось в следующей части покажут Рим более проработанный, который будет масштабнее чем в Братстве)) В итоге какую то фигню выпустили))