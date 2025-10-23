Актёры Assassin's Creed Origins вернулись в студию - фанаты обсуждают возможное продолжение истории Байека и Айи

Поклонники Assassin’s Creed Origins были приятно удивлены, когда стало известно, что актёры Абу Бакар Салим и Аликс Уилтон Риган, подарившие голоса и мимику Байеку и Айе, вновь оказались вместе в звукозаписывающей студии. На снимке, опубликованном в соцсетях, они позируют в шлемах для захвата лицевой анимации, что сразу вызвало волну предположений о новом проекте Ubisoft.

Поклонники серии уже строят самые разные догадки. Одни считают, что актёры вернулись ради ремастера Origins для консолей текущего поколения, другие надеются на сюжетное дополнение, возможно связанное с Римом — ведь именно туда по канону направилась Айя после событий оригинала. Есть и более смелые версии — от секрета, связанного с будущей игрой серии, до возможного сиквела, продолжающего историю Древнего Египта.

Некоторые фанаты обратили внимание, что используется не полный комплект для захвата движений, а только шлемы с микрофонами и камерами. Это может говорить о дозаписи реплик или съёмках дополнительных кат-сцен, например для проекта вроде Assassin’s Creed Codename Invictus или особого контента для Mirage.

Ubisoft пока не дала официальных комментариев, но факт совместного возвращения актёров к работе спустя годы вновь разогрел интерес к одной из самых любимых частей современной серии Assassin’s Creed.